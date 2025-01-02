Какой курс рубля на данный момент

По состоянию на 2 января 2025 года рубль растет в цене относительно доллара. Однако стоимость американской валюты все еще держится выше отметки в 110 рублей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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На момент создания этого материала, рубль вырос в цене на 1,96% относительно доллара. Курс колеблется на уровне 111,5 рубля за доллар США. Стоит добавить, что в начале сегодняшних торгов доллар стоил 113,7 рубля.

К теме! В конце ноября 2024 года курс доллара по отношению к рублю вырос до пикового уровня за более чем 2 года. Тогда один доллар стоил более 114 рублей.

Напомним, что за последние 6 месяцев доллар подорожал почти на 27% по отношению к рублю. Тогда как в годовом исчислении американская валюта укрепила свои позиции более чем на 23%.