Корейская вона обвалилась до минимума за 15 лет

В среду, 18 декабря, Федеральная резервная США приняла решение о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов. Центробанк пошел на такой шаг в третий раз с начала 2024 года. В то же время регулятор предупредил о замедлении темпов снижения ставок в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На этом фоне доллар укрепляет свои позиции на рынке. В частности, 19 декабря курс доллара относительно южнокорейской воны вырос на 1,5% до 1460,2. Это означает, что валюта Южной Кореи упала до самого низкого уровня с марта 2009 года. В то же время денежная единица сумела немного восстановить свои позиции на рынке. На момент создания этого материала, курс колеблется на уровне 1448,3.

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Стоит добавить, что на валюту также давит политическая ситуация в Южной Корее. Курс валюты ослаб после того, как парламентарии поддержали отстранение президента Юн Сок Йола от должности, который 3 декабря объявил военное положение в стране.