Рубль дорожчає на ринку

У четвер, 19 грудня, російський рубль зростає в ціні щодо долара США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Національна валюта Росії в день прямої лінії Володимира Путіна зміцнила свої позиції на ринку на 1%. Проте вартість долара все ще перевищує важливий психологічний рівень. На цю мить курс коливається на рівні 103,6 рубля за долар.

Водночас варто додати, що з початку року курс долара щодо рубля зріс на 16,16%. Тоді як за останні 6 місяців американська валюта подорожчала на понад 24%.

Нагадаємо, що 27 листопада курс досягнув пікового рівня на ринку за понад 2 роки – понад 114 рублів за долар. При цьому аналітики з Фонду Карнеґі за міжнародний мир вважають, що російський рубль приречений на подальше знецінення.