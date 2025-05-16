ЕС закрыл лазейку для отмены санкций против олигархов из России

Евросоюз решил пересмотреть критерии для оценки возможностей исключения олигархов из России из санкционных списков. Главная причина – попытки россиян обжаловать санкции против них в суде ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Поэтому, в ЕС заявили, что больше не будут автоматически считать достоверными заявления лиц, попавших под санкции, о продаже активов после начала полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2022 года. Это означает, что российские олигархи теперь должны предоставлять "достаточные, своевременные и надежные" доказательства, что они больше не соответствуют санкционным критериям. Больше недостаточно просто заявить о выходе из бизнеса или передаче активов.

Дальше – больше! Если фигуранты не предоставят правдивую информацию о подлинности сделок, то ЕС может зафиксировать санкции против третьих лиц. Это касается как физических, так и юридических лиц, которые были привлечены к передаче активов.

В документе ЕС отметили, что власть в России ограничивает доступ к базам данных. Более того, россияне могут целенаправленно указывать в реестрах ложную информацию. Мол, российские власти и топовые бизнесмены до сих пор имеют особый характер отношений. Речь идет о взаимной выгоде и поддержке.

Напомним, что, что бельгийская компания Euroclear заработала 1,47 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов) на замороженных активах России в первом квартале 2025 года. Это на 7,5% меньше, чем годом ранее, что связано со снижением процентных ставок.

Как юристы прокомментировали новое решение ЕС в отношении российских олигархов

В России уже отреагировали на новое решение ЕС. Юрист Глеб Бойко заявил, что лица, которые покупают активы в подсанкционных российских олигархов могут попасть под санкции ЕС, если они не предоставят убедительные доказательства о реальности сделки. Также они должны доказать отсутствие связей с бывшими владельцами.

Тогда как основатель бельгийской консалтинговой компании YS Advisors и юрист Юрий Шумилов сообщил, что решение Европейского Союза по сути способствует устранению пробела в своей правовой позиции. Эти пробелы позволяли российским олигархам получать победы в делах об отмене санкций в европейских судах.