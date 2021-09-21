Крипторынок начал падать вслед за обвалом на мировой бирже США. Индексы S&P и Nasdaq продемонстрировали наихудшие показатели с мая. Инвесторы обеспокоены тем, что кризис связан с китайской корпорацией, набирает обороты.
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Биткоин падает в цене из-за кризиса китайской компании
За последние 24 часа биткоин обвалился на 5,7%, до этого криптовалюта упала на 12%. По данным CoinDesk, актуальная стоимость цифровой монеты составляет 43 310 долларов. Снова сработала формула: падает биткоин – падают и другие цифровые монеты. Поэтому, Ethereum и Dogecoin в сутки тоже потеряли 4,4% и примерно 6% соответственно.
Биткоин падает в цене из-за Evergrande / Инфографика CoinDesk
Некоторые эксперты считают, что борьба Evergrande – это серьезное испытание для Пекина, поскольку компания может повторить судьбу американского инвестиционного банка Lehman Brothers, который обанкротился в 2008 году. Однако существует и другая точка зрения. Ряд аналитиков сомневаются, что крах китайского гиганта приведет к кризису глобального масштаба.
Почему корпорации Evergrande грозит дефолт?Компания задолжала 300 миллиардов долларов. Этот застройщик должен уплатить проценты по своим облигациям в размере 84 миллиона долларов в этот четверг . В начале недели компания пыталась расплачиваться с инвесторами имуществом, поскольку нет денег, чтобы выполнить свои обязательства.
Огромное количество денег, которые заняли китайские компании, в течение долгого периода воспринимались, как угроза для стабильности рынка. Теперь инвесторы опасаются влияния банков на Evergrande и на подобные компании. Эта проблема уже всколыхнула рынок в Гонконге, после того, как банки, страховые и другие компании, связанные с недвижимостью, попали под шквал критики. Старший аналитик Oanda Эдвард Мояй отметил, что в контексте этой ситуации биткоин не отличается от других активов.
Последствия Evergrande наносят огромный вред аппетитам к риску, из-за чего все становится хуже,
– считает эксперт.
По его словам, криптовалюты продемонстрировали неплохие результаты даже несмотря на колебания цен. Мойя также отметил, что никого не должно удивлять, что именно с цифровых монет началась распродажа на рынке, поскольку этот процесс является частью глобальной отказа от рискованных активов.