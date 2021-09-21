Крипторынок начал падать вслед за обвалом на мировой бирже США. Индексы S&P и Nasdaq продемонстрировали наихудшие показатели с мая. Инвесторы обеспокоены тем, что кризис связан с китайской корпорацией, набирает обороты.

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Биткоин падает в цене из-за кризиса китайской компании

За последние 24 часа биткоин обвалился на 5,7% , до этого криптовалюта упала на 12%. По данным CoinDesk , актуальная стоимость цифровой монеты составляет 43 310 долларов . Снова сработала формула: падает биткоин – падают и другие цифровые монеты . Поэтому, Ethereum и Dogecoin в сутки тоже потеряли 4,4% и примерно 6% соответственно.

Биткоин падает в цене из-за Evergrande / Инфографика CoinDesk

Некоторые эксперты считают, что борьба Evergrande – это серьезное испытание для Пекина, поскольку компания может повторить судьбу американского инвестиционного банка Lehman Brothers, который обанкротился в 2008 году. Однако существует и другая точка зрения. Ряд аналитиков сомневаются, что крах китайского гиганта приведет к кризису глобального масштаба.

Почему корпорации Evergrande грозит дефолт? Компания задолжала 300 миллиардов долларов. Этот застройщик должен уплатить проценты по своим облигациям в размере 84 миллиона долларов в этот четверг . В начале недели компания пыталась расплачиваться с инвесторами имуществом, поскольку нет денег, чтобы выполнить свои обязательства.

Огромное количество денег, которые заняли китайские компании, в течение долгого периода воспринимались, как угроза для стабильности рынка. Теперь инвесторы опасаются влияния банков на Evergrande и на подобные компании. Эта проблема уже всколыхнула рынок в Гонконге , после того, как банки, страховые и другие компании, связанные с недвижимостью, попали под шквал критики. Старший аналитик Oanda Эдвард Мояй отметил, что в контексте этой ситуации биткоин не отличается от других активов.

Последствия Evergrande наносят огромный вред аппетитам к риску, из-за чего все становится хуже,

– считает эксперт.