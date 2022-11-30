30 ноября стоимость биткоина, который является главной криптовалютой в мире, достигла максимума за последние 2 недели, превысив отметку в 17 тысяч долларов за монету. Одна из главных причин – действия инвесторов.

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Удорожание цифровых монет

Другие цифровые монеты тоже начали расти в цене. В частности, вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – во время торгов подорожала на 5% до более чем 1270 долларов за монету.

Такую динамику объясняют тем, что участники рынка до сих пор оценивают последствия крушения криптобиржи FTX. Однако аналитики предупреждают, что к новому скачке, вероятнее всего, привели инвесторы-медведи, которые начинают активно действовать при падении цены на рынке. Так что вряд ли эта тенденция будет длиться долго. Добавим актуальную стоимость вышеупомянутых цифровых монет:

Курс биткоина колеблется на уровне 16 815 долларов за монету, согласно данным CoinDesk;

за монету, согласно данным CoinDesk; В то время как цена Ethereum составляет 1263 доллара за штуку.

Еще один провал для биткоина

В целом коллапс криптобиржи изрядно подорвал доверие инвесторов к криптовалютам, поскольку это стало настоящим шоком для всех. Однако это не единственное серьезное изменение в индустрии.

В 2022 году также зафиксировали серьезное уменьшение количества биткоин-миллионеров, имеющих на счетах от 1 миллиона цифровых монет. Этот спад оценивают в 80%. Аналитическая компания Glassnode приводит следующие данные:

В начале ноября 2021 года количество счетов с балансом от 1 миллиона долларов составляла 11 898 ;

составляла ; По состоянию на 25 ноября этого года речь идет всего о 23 345 таких счетов.

Специалисты начали собирать статистику, когда биткоин установил исторический рекорд на рынке. Тогда монета стоила около 69 тысяч долларов.