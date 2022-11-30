30 листопада вартість біткойна, який є головною криптовалютою у світі, досягла максимуму за останні 2 тижні, перевищивши позначку у 17 тисяч доларів за монету. Одна з головних причини – дії інвесторів.

До теми Перспективи ринку криптовалют та біткойна: як їх вдало монетизувати

Подорожчання цифрових монет

Інші цифрові монети також почали зростати в ціні. Зокрема, друга за популярністю криптовалюта у світі – Ethereum – під час торгів подорожчала на 5% до понад 1270 доларів за монету.

Таку динаміку пояснюють, тим що учасники ринку досі оцінюють наслідки краху криптобіржі FTX. Проте аналітики попереджають, що до нового стрибка, найімовірніше, призвели інвестори-ведмеді, які починають активно діяти під час падіння ціни на ринку. Тож навряд чи ця тенденція буде тривати довго. Додамо актуальну вартість вище згаданих цифрових монет:

Курс біткойна коливається на рівні 16 815 доларів за монету, згідно з даними CoinDesk;

за монету, згідно з даними CoinDesk; Тоді як ціна Ethereum становить 1263 долари за штуку.

Ще один провал для біткойна

Загалом колапс криптобіржі неабияк підірвав довіру інвесторів до криптовалют, оскільки це стало справжнім шоком для всіх. Проте це не єдина серйозна зміна в індустрії.

У 2022 році також зафіксували серйозне зменшення кількості біткойн-мільйонерів, які мають на рахунках від 1 мільйона цифрових монет. Цей спад оцінюють у 80%. Аналітична компанія Glassnode приводить такі дані:

На початку листопада 2021 року кількість рахунків з балансом від 1 мільйона доларів становила 11 898 ;

балансом від 1 мільйона доларів становила ; Станом на 25 листопада поточного року йдеться всього про 23 345 таких рахунків.

Фахівці почали збирати статистику, коли біткойн встановив історичний рекорд на ринку. Тоді монета коштувала майже 69 тисяч доларів.