Не выпускают уже 7 лет: какую купюру евро перестали печатать и чем она провинилась

В Европе, как и во всех странах мира, периодически обновляют дизайн банкнот, улучшают их элементы защиты и долговечность. Однако есть одна купюра евро, от которой европейцы отказались вовсе.

Какую купюру евро больше не печатают

Не повезло банкноте номиналом 500 евро, которая относится к первой серии европейской валюты. В обращение ее ввели с 1 января 2002 года, сообщает Европейский центральный банк.

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Однако с 2013 года в Европе начали печатать вторую серию банкнот. Она получила название "Европа" и изображение принцессы из греческой мифологии.

Серию вводили постепенно, в течение нескольких лет. Она включала шесть номиналов — 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Все купюры получили новые элементы защиты и стали более долговечными. Однако в серии "Европа" отсутствует номинал в 500 евро. Эта банкнота не вошла в серию "Европа" и не выпускается с 27 апреля 2019 года.

Тем не менее 500 евро остаются действительным платежным средством.

Как и все евробанкноты, купюра номиналом 500 евро всегда сохраняет свою стоимость и может быть обменена в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– подчеркнули в ЕЦБ,

Почему отказались от 500 евро

Купюру в 500 евро полюбили мошенники: её чаще других подделывали, использовали в операциях, связанных с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Более того, 500 евро даже прозвали "Бен Ладеном" среди купюр, ведь её очень легко и достаточно незаметно можно было перевезти. Ведь миллион евро такими купюрами весил всего 2,2 килограмма и мог поместиться в обычную сумку для ноутбука.

Поэтому 500 евро решили не печатать. Сейчас банки постепенно изымают все 500 евро, которые до сих пор остались в обращении.

Таким образом, купюры номиналом 500 евро остаются действительными, и банки и обменные пункты обязаны их обменивать. Но найти такие купюры можно редко, поскольку они уже 7 лет как не печатаются.

Напомним, все старые банкноты евро первой серии 2002 года остаются законным платежным средством и могут использоваться для расчетов и обмена.