Трейдеры не смогли назвать конкретные объемы импортируемого зерна в Китай. По оценкам некоторых трейдеров из Европы, объемы варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона тонн.

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Китай покупает кукурузу в Украине

Эта информация также прокомментирована анонимными источниками в украинском правительстве, подтвердив данные о приобретении кукурузы Китаем. Чиновник также ничего не сказал об объемах, но заявил, что многие трейдеры заключили соответствующие соглашения. По его словам, это хорошая тенденция.

Трейдер из Сингапура, работающий в крупной международной компании, занимающейся торговлей зерном, сообщил, что китайские импортеры закупили от 10 до 12 партий украинской кукурузы в формате Panamax. Этот класс морских судов вмещает свыше 60 тысяч тонн зерна. Сроки поставка – ноябрь – декабрь. По его словам, сегодня Украина предлагает самую дешевую кукурузу на рынке.

К теме! Сейчас считают, что у Украины есть значительные объемы этой зерновой культуры для экспорта. В 2023 году удалось собрать урожай в 25,6 тонни кукурузы 19 миллионов тонн кукурузы могут направить на экспорт.

Трейдеры, работающие в Европе, заявили, что одно из последствий соглашения с Китаем, – это возможность продавцам выбирать маршрут доставки. Среди вариантов прямой маршрут из портов в Одесской области или румынские порты.

Украинские аграрии сообщают, что цены на зерно на внутреннем рынке упали на 40%. Главная причина – отсутствие возможности заниматься беспрепятственным экспортом. Напомним, что Россия вышла по зерновой инициативе еще летом, и пытается де-факто организовать морскую блокада для Украины. С июля ключевым путём для украинского зернового экспорта стали Дунайские порты, но враг уже несколько месяцев обстреливает портовую инфраструктуру.