Тим Кук заявил на саммите DealBook Online, что компания Apple в ближайшее время не намерена предлагать своим клиентам вариант оплаты виртуальными валютами.
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Тим Кук об адаптации криптовалют для Apple
Генеральный директор Apple отметил, что компания изучает этот вопрос, однако пока не планирует присоединяться к перечню крупных корпораций, которые уже используют виртуальные валюты. Однако он подчеркнул, что "есть другие вещи, которые мы определенно изучаем". Тим Кук также подметил, что в планы Apple не входят инвестиции в цифровые валюты.
Я не думаю, что люди покупают наши акции для того, чтобы получить доступ к криптовалютам. Если они хотят сделать это, то могут инвестировать непосредственную цифровую валюту,
– заявил бизнесмен.
Личные инвестиции главы Apple
Тим Кук впервые за многие годы рассказал, как он управляет своим миллиардным капиталом. Согласно Forbes, его состояние составляет 1,4 миллиарда долларов. Глава Apple рассказал, что в течение определенного промежутка времени интересовался криптовалютами и изучал их. Кук подметил, что криптовалюты – это удачное решение для диверсификации инвестиционного портфеля и подчеркнул, что не дает никаких советов. В частности, он отказался называть выбравшие цифровые монеты. Кроме того, Кук прокомментировал невзаимозаменяемые токены, также известные как NFTs, отметив, что это интересно.
Что известно о NFTЭто невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалюты. Эти активы существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может являться уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.
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