Валюта, депозиты и золото: как сохранить средства украинцам
- Курс гривны стабилен, но экономическая и военная неопределенность требует сохранения средств в разных формах.
- Колебания курса доллара и евро ожидаются умеренными, а золото рекомендуется для долгосрочного сохранения состояния.
На рынке можно наблюдать стабилизацию курса валют. Поэтому курс гривны укрепился относительно доллара. Но в период нынешней неопределенности стоит позаботиться о вариантах, которые бы сохранили средства украинцев. И речь идет не только о приобретении валюты.
Почему сейчас стоит подумать о сохранении средств
Как объясняет банкир Сергей Мамедов, передает 24 Канал, сейчас курс гривны уже длительное время является довольно стабильным. Таким образом, температура на рынке спала, а текущие колебания курсов являются незначительными.
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На его взгляд, в ближайшие месяцы самая большая угроза, с которой может столкнуться страна, заключается в состоянии экономической и военной неопределенности с уязвимостью к вражеским разрушительным информационным операциям.
На фоне этого стоит позаботиться и о собственных сбережениях, напоминает Мамедов.
Учитывая принятые монетарные меры НБУ по преодолению инфляции и укрепления гривны, во втором квартале максимально инфляция составит от 3% до 4,5%. То есть, чтобы сохранить имеющиеся средства, доходность от их вложения должна как минимум перекрыть инфляцию.
Как добавляет банкир, НБУ для решения этого вопроса может поднять учетную ставку до 16 – 16,5%, но такая коррекция фактически сделает невозможным резкие изменения валютных курсов.
Где и как держать состояние
- Доллар и евро
Есть прогнозы, что колебания курса доллара в течение следующих 3 месяцев будет достаточно умеренным. Поэтому, официальный курс будет колебаться в пределах 41,80 – 42,80 гривны за доллар.
Итак, покупка долларов США не станет панацеей для того, чтобы сохранить средства от обесценивания,
– говорит Мамедов.
В то же время стоимость евро надо рассматривать в паре торгов с долларом: учитывая мировые тенденции незначительного укрепления европейской валюты, соотношение курса доллара к евро останется относительно постоянным: 1 доллар = 0,9 – 0,95 евро. То есть разница между стоимостью валют не превысит 10%.
Кроме того, предпосылок для того, чтобы курс евро рекордно вырос также нет. Покупка валюты может стать лишь индексацией состояния, но вряд ли приобретение евро увеличат значительно доход.
- Депозиты
Сейчас Нацбанк создал условия для поощрения развития депозитов: с 4 апреля ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, выросла до 19%.
Поэтому с апреля начинается период высоких ставок по всем разновидностям гривневых вкладов, что продлится, как минимум, до конца июня,
– добавляет Сергей Мамедов.
Как советует банкир, если гражданин хочет перестраховаться на случай возможных неожиданных обстоятельств и не зависеть от срока размещения средств, то ему подойдут вклады сроком 3 – 6 месяцев и 6 – 9 месяцев:
- Ультракороткие депозиты со сроком размещения средств от 3 месяцев до 6 месяцев могут дать доход в среднем 13 – 13,5% годовых,
- Средние ставки по вкладам на 6 – 9 месяцев будут колебаться в диапазоне 13,5 – 14,5%,
- Средняя доходность вкладов на 9 – 12 месяцев может принести доход в 13 – 13,5% годовых,
- Средние ставки по вкладам на 1 год и дольше будут колебаться в диапазоне 13 – 13,5%, однако максимально вырастут до 16 – 17% годовых.
Однако здесь стоит учесть, что во втором полугодии уровень инфляции в Украине может постепенно снижаться, а в конце года вообще опуститься ниже чем 10% в годовом измерении.
Таким образом, регулятор начнет снижать учетную ставку и корректироваться ставку по 3-месячным депозитным сертификатам. Это может привести к постепенному снижению доходности по гривневым депозитам.
Обратите внимание! С учетом налоговых платежей, а это 23% от полученной прибыли, граждане могут получить 9,5 – 12% от доходности вкладов.
- Золото
Альтернативным инструментом для сохранения средств могут стать золотые слитки, мировая цена которых набирает обороты. Наиболее востребованными являются слитки весом 50 – 100 граммов.
Интересно! Золото лучше использовать для сохранения состояния на долговременную перспективу, а не для ситуативного заработка.