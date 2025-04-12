Валюта, депозиты и золото: как сохранить средства украинцам

На рынке можно наблюдать стабилизацию курса валют. Поэтому курс гривны укрепился относительно доллара. Но в период нынешней неопределенности стоит позаботиться о вариантах, которые бы сохранили средства украинцев. И речь идет не только о приобретении валюты.

Почему сейчас стоит подумать о сохранении средств

Как объясняет банкир Сергей Мамедов, передает 24 Канал, сейчас курс гривны уже длительное время является довольно стабильным. Таким образом, температура на рынке спала, а текущие колебания курсов являются незначительными.

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На его взгляд, в ближайшие месяцы самая большая угроза, с которой может столкнуться страна, заключается в состоянии экономической и военной неопределенности с уязвимостью к вражеским разрушительным информационным операциям.

На фоне этого стоит позаботиться и о собственных сбережениях, напоминает Мамедов.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Учитывая принятые монетарные меры НБУ по преодолению инфляции и укрепления гривны, во втором квартале максимально инфляция составит от 3% до 4,5%. То есть, чтобы сохранить имеющиеся средства, доходность от их вложения должна как минимум перекрыть инфляцию.

Как добавляет банкир, НБУ для решения этого вопроса может поднять учетную ставку до 16 – 16,5%, но такая коррекция фактически сделает невозможным резкие изменения валютных курсов.

Где и как держать состояние

Доллар и евро

Есть прогнозы, что колебания курса доллара в течение следующих 3 месяцев будет достаточно умеренным. Поэтому, официальный курс будет колебаться в пределах 41,80 – 42,80 гривны за доллар.

Итак, покупка долларов США не станет панацеей для того, чтобы сохранить средства от обесценивания,

– говорит Мамедов.

В то же время стоимость евро надо рассматривать в паре торгов с долларом: учитывая мировые тенденции незначительного укрепления европейской валюты, соотношение курса доллара к евро останется относительно постоянным: 1 доллар = 0,9 – 0,95 евро. То есть разница между стоимостью валют не превысит 10%.

Кроме того, предпосылок для того, чтобы курс евро рекордно вырос также нет. Покупка валюты может стать лишь индексацией состояния, но вряд ли приобретение евро увеличат значительно доход.

Депозиты

Сейчас Нацбанк создал условия для поощрения развития депозитов: с 4 апреля ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, выросла до 19%.

Поэтому с апреля начинается период высоких ставок по всем разновидностям гривневых вкладов, что продлится, как минимум, до конца июня,

– добавляет Сергей Мамедов.

Как советует банкир, если гражданин хочет перестраховаться на случай возможных неожиданных обстоятельств и не зависеть от срока размещения средств, то ему подойдут вклады сроком 3 – 6 месяцев и 6 – 9 месяцев:

Ультракороткие депозиты со сроком размещения средств от 3 месяцев до 6 месяцев могут дать доход в среднем 13 – 13,5% годовых, Средние ставки по вкладам на 6 – 9 месяцев будут колебаться в диапазоне 13,5 – 14,5%, Средняя доходность вкладов на 9 – 12 месяцев может принести доход в 13 – 13,5% годовых, Средние ставки по вкладам на 1 год и дольше будут колебаться в диапазоне 13 – 13,5%, однако максимально вырастут до 16 – 17% годовых.

Однако здесь стоит учесть, что во втором полугодии уровень инфляции в Украине может постепенно снижаться, а в конце года вообще опуститься ниже чем 10% в годовом измерении.

Таким образом, регулятор начнет снижать учетную ставку и корректироваться ставку по 3-месячным депозитным сертификатам. Это может привести к постепенному снижению доходности по гривневым депозитам.

Обратите внимание! С учетом налоговых платежей, а это 23% от полученной прибыли, граждане могут получить 9,5 – 12% от доходности вкладов.

Золото

Альтернативным инструментом для сохранения средств могут стать золотые слитки, мировая цена которых набирает обороты. Наиболее востребованными являются слитки весом 50 – 100 граммов.

Интересно! Золото лучше использовать для сохранения состояния на долговременную перспективу, а не для ситуативного заработка.