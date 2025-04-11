Цена золота установила новый рекорд на рынке

В пятницу, 11 апреля, цена на золото пересекла важную психологическую отметку. Речь идет о цене в 3200 долларов за тройскую унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание США и Китай толкают цены на нефть вниз

Золото на спотовом рынке выросло в цене на 0,6% до 3192,79 доллара за унцию. Тогда как слитки золота зафиксировали исторический максимум на уровне 3219,84 доллара. За неделю золотые слитки подорожали примерно на 5%.

Золото дорожает благодаря таким факторам:

Ослабление позиций доллара США на рынке. Напомним, что днем ранее доллар упал до минимума за 6 месяцев.

Это эскалация торговой войны в мире. Напомним, что глобальную торговую войну начал Дональд Трамп, введя тарифы почти для всех стран мира. Именно поэтому инвесторы покупают золото, которое является активом-накопителем.

К теме! Эксперты отмечают, что следующий ценовой уровень, за которым будут наблюдать на рынке, – это 3500 долларов за унцию.

Напомним, что в конце марта 2025 года цена на золото впервые в истории пересекла отметку в 3100 долларов за унцию. Тогда драгоценный металл дорожал из-за опасений относительно последствий таможенной политики Дональда Трампа и опасений относительно торговой войны.