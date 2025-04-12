Чому зараз варто подумати про збереження коштів
Як пояснює банкір Сергій Мамедов, передає 24 Канал, наразі курс гривні вже тривалий час є доволі стабільним. Таким чином, температура на ринку спала, а поточні коливання курсів є незначними.
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На його погляд, у найближчі місяці найбільша загроза, з якою може стикнутися країна, полягає в стані економічної та воєнної невизначеності із вразливістю до ворожих руйнівних інформаційних операцій.
На фоні цього варто потурбуватися й про власні заощадження, нагадує Мамедов.
З огляду на вжиті монетарні заходи НБУ з подолання інфляції та зміцнення гривні, у другому кварталі максимально інфляція складе від 3% до 4,5%. Тобто, щоб зберегти наявні кошти, дохідність від їх вкладання має щонайменше перекрити інфляцію.
Як додає банкір, НБУ для розв'язання цього питання може підняти облікову ставку до 16 – 16,5%, але така корекція фактично унеможливить різкі зміни валютних курсів.
Де та як тримати статки
- Долар та євро
Є прогнози, що коливання курсу долара впродовж наступних 3 місяців буде досить помірним. Відтак, офіційний курс коливатиметься в межах 41,80 – 42,80 гривні за долар.
Отже, купівля доларів США не стане панацеєю для того, щоб зберегти кошти від знецінення,
– каже Мамедов.
Водночас вартість євро треба розглядати у парі торгів з доларом: з огляду на світові тенденції незначного зміцнення європейської валюти, співвідношення курсу долара до євро залишиться відносно сталим: 1 долар = 0,9 – 0,95 євро. Тобто різниця між вартістю валют не перевищить 10%.
Крім того, передумов для того, щоб курс євро рекордно виріс також немає. Купівля валюти може стати лише індексацією статків, але навряд чи придбання євро збільшать значно дохід.
- Депозити
Зараз Нацбанк створив умови для заохочення розвитку депозитів: з 4 квітня ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, зросла до 19%.
Відтак з квітня розпочинається період найвищих ставок за всіма різновидами гривневих вкладів, що триватиме, як мінімум, до кінця червня,
– додає Сергій Мамедов.
Як радить банкір, якщо громадянин хоче перестрахуватися на випадок можливих неочікуваних обставин та не залежати від терміну розміщення коштів, то йому підійдуть вклади терміном 3 – 6 місяців та 6 – 9 місяців:
- Ультракороткі депозити з терміном розміщення коштів від 3 місяців до 6 місяців можуть дати дохід в середньому 13 – 13,5% річних,
- Середні ставки за вкладами на 6 – 9 місяців коливатимуться в діапазоні 13,5 – 14,5%,
- Середня дохідність вкладів на 9 – 12 місяців може принести дохід в 13 – 13,5% річних,
- Середні ставки за вкладами на 1 рік і довше коливатимуться в діапазоні 13 – 13,5%, однак максимально зростуть до 16 – 17% річних.
Однак тут варто врахувати, що у другому півріччі рівень інфляції в Україні може поступово знижуватися, а наприкінці року взагалі опуститися нижче аніж 10% у річному вимірі.
Таким чином, регулятор почне знижуватися облікову ставку та коригуватися ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами. Це може призвести до поступового зниження дохідності за гривневими депозитами.
Зверніть увагу! З урахуванням податкових платежів, а це 23% від отриманого прибутку, громадяни можуть отримати 9,5 – 12% від дохідності вкладів.
- Золото
Альтернативним інструментом для збереження коштів можуть стати золоті зливки, світова ціна яких набирає обертів. Найбільш затребуваними є зливки вагою 50 – 100 грамів.
Цікаво! Золото краще використовувати для збереження статків на довготривалу перспективу, а не задля ситуативного заробітку.