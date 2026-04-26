Трамп инвестировал более 51 миллиона долларов в марте – какие облигации он купил

Дональд Трамп не сворачивает свою инвестиционную деятельность даже несмотря на президентство. Например, в марте он приобрел облигаций на сумму не менее 51 миллиона долларов, осуществив 175 финансовых операций.

Куда инвестирует деньги Трамп?

Эти сделки касались нескольких секторов. Детали передает Reuters со ссылкой на отчетность, обнародованную Управлением по вопросам правительственной этики США в субботу, 25 апреля.

Большинство раскрытых активов составляли муниципальные облигации, выпущенные штатами, округами, школьными округами и другими организациями, связанными с правительственными учреждениями или государственно-частными партнерствами.

В документах не указаны точные суммы каждой операции, однако известно, что 26 крупнейших транзакций (1 – 5 миллионов долларов) касались преимущественно муниципальных и казначейских облигаций США.

Правда, две из этих сделок связаны с покупкой корпоративных ценных бумаг компаний Weyerhaeuser и General Motors. Также Трамп инвестировал в биржевой фонд, который отслеживает индекс высокодоходных облигаций.

Кроме того, американский президент покупал корпоративные облигации в различных секторах: энергетике, технологиях, здравоохранении и финансовых услугах. Среди эмитентов – Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а также банки с Уолл-стрит Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, вместе с Boeing.

Общая максимальная стоимость приобретенных облигаций во всех классах активов составляет около 161 миллиона долларов.

