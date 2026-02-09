Украинцы могут выйти на пенсию раньше: кто имеет право на отдых в 55 лет

Украинская пенсия назначается с 60 лет и с учетом определенного стажа. Однако есть условия, когда на отдых можно выйти после 55-летия.

Кто может выйти на пенсию до 60 лет?

Такая возможность доступна для людей определенных профессий, о чем говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях".

Выйти на пенсию раньше могут работники производств, работ, профессий, должностей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях. В частности следует соответствовать следующим критериям:

иметь минимум 10 лет стажа работы во вредных условиях; общий страховой стаж должен составлять не менее 25 лет; достичь 55 лет.

Среди людей, которые могут стать пенсионером в 55 лет, есть машинисты, горняки, электромонтажники и тому подобное.

Подтверждение права на пенсионное обеспечение по льготам осуществляется на основании записей в трудовой книжке и уточняющих справок, которые выдают предприятия, учреждения, организации или их правопреемники. Об этом отметили в Пенсионном фонде Украины.

В справке должны быть указаны:

периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;

профессия или должность;

характер выполняемой работы;

раздел, подразделение, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы;

первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана такая справка.

Обратите внимание! Предоставлять справки нужно, потому что в трудовой книжке отсутствует информация о занятости в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях труда.

Кто еще может выйти на пенсию раньше?