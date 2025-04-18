Китай сократил импорт американской нефти

Китайские нефтеперерабатывающие компании импортируют рекордные объемы нефти из Канады. При этом Китай сократили объемы покупки нефти из США примерно на 90%. Главная причина изменений – это эскалация торгового напряжения между США и Китаем, которые являются крупнейшими экономиками в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В марте 2025 года китайские компании импортировали из Канады беспрецедентные 7,3 миллиона баррелей нефти. Более того, в апреле этот показатель может вырасти еще больше. Для сравнения, экспорт американской нефти в Китай упал до 3 миллионов баррелей в месяц с пиковых 29 миллионов баррелей, которые зафиксировали в июне.

К теме! Китай – это крупнейший импортер нефти в мире. Отказ Китая от американской нефти является еще одним примером стратегических и экономических изменений, которые спровоцировала политика действующего президента США Дональда Трампа. Также добавим, что Китай увеличил импорт российской нефти из Арктики 2025 году.

Напомним, что Канада входит в пятерку стран с наибольшими запасами нефти в мире и занимает 3 место в рейтинге. Запасы нефти в Канаде оценивают в 171 миллиард баррелей. Страна Северной Америки уступает только Саудовской Аравии и Венесуэле.