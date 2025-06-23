ТОП стран с наибольшими запасами нефти в 2025 году

Значительные запасы полезных ископаемых в недрах – это всегда является большим бонусом к экономике любой страны, ведь их добыча приносит значительные прибыли. Впрочем, даже крайне богатые на ресурсы недра не являются гарантией экономической успешности страны.

Как считают запасы нефти

Запасы нефти – это оценка объема пригодной к добыче сырой нефти, находящейся в пределах определенного экономического региона. Такие оценки основываются на доказанных запасах, которые определяются на основе анализа доступных данных, пишет 24 Канал со ссылкой на Статистический обзор мировой энергетики в 2024 году от Energy Institute.

Смотрите также Энергетические великаны: ТОП стран по наибольшим запасам газа

Важно! При расчетах учитываются только месторождения с высокой степенью вероятности добычи, тогда как залежи, которые расположены на недосягаемых глубинах, не входят в общие запасы страны.

Какая страна имеет самые большие запасы нефти в мире

Венесуэла имеет крупнейшие в мире доказанные запасы нефти – около 304 миллиардов баррелей, что составляет примерно 18% от глобального объема. Однако львиная доля этих запасов – тяжелая и сверхтяжелая нефть, которая требует сложной и дорогой переработки по сравнению с легкой нефтью.

Интересно! Сначала страна занимала шестое место в мире, но после открытия месторождений Хунин и Карабобо в 2006 году вышла в мировые лидеры.

При этом с 2014 года нефтяной сектор Венесуэлы находится под санкциями США, что серьезно осложнило работу ключевой отрасли экономики.

Кто на втором месте

На втором месте по запасам нефти находится Саудовская Аравия – 297,5 миллиарда баррелей. Страна также является одним из крупнейших производителей нефти в мире, с добычей более 12 миллионов баррелей в сутки.

История нефтяной эпохи страны началась в 1923 году, когда король Абдулазиз ибн Сауд подписал первое концессионное соглашение на разведку нефти с инженером Фрэнком Холмсом. На сегодня в Саудовской Аравии работают более 50 компаний, занятых в нефтяной и смежных отраслях.

Кто замыкает тройку лидеров

Канада имеет третьи по величине доказанные запасы нефти в мире - около 168 миллиардов баррелей, из которых 97 % сосредоточено в нефтесодержащих песках на севере Альберты и в канадской Арктике. А вот около 40% всей добычи традиционной легкой нефти приходится на бассейн Жанны д'Арк у берегов Ньюфаундленда и Лабрадора.

Интересно! До 2003 года запасы нефти в стране считались сравнительно скромными – от 7 до 19 миллиардов баррелей. Но в январе того же года оценки были пересмотрены: в расчеты включили запасы, содержащиеся в битуминозных песках, что сразу повысило общую цифру.

С началом 2000-х, особенно после роста мировых цен на нефть в 2004 году, разработка нефтяных песков резко активизировалась.