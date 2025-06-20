В какой стране самые большие запасы природного газа

Россия остается одной из наиболее обеспеченных энергоресурсами стран мира: ее запасы природного газа оцениваются примерно в 38 триллионов кубометров, что делает их самыми большими доказанными в мире. Большинство запасов российского голубого топлива расположена в Сибири, на месторождениях Ямбург, Уренгой и Медвежье, пишет 24 Канал со ссылкой на энергетический прогноз BP.

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Россия также считается вторым по величине экспортером и производителем голубого топлива в мире. В 2024 году страна продала рекордные 33,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), увеличив экспорт на 4% по сравнению с показателем 2023 года.

Интересно! На Россию приходится 19% мировых запасов природного газа.

Кто в тройке лидеров

Кроме России в тройку лидеров по крупнейшим запасам природного газа входят Иран и Катар. Иран занимает второе место в мире по объему запасов природного газа (32 триллиона кубометров) и является третьим по величине производителем, обеспечивая около 6% мирового объема добычи. За последние десять лет Иран утроил объемы добычи, став крупнейшим производителем природного газа на Ближнем Востоке.

Примечательно! Иран вместе с Катаром делит крупнейшее в мире месторождение газа: иранская часть известна как Южный Парс, катарская как Северный Купол.

Строительство резервуаров для сжиженного газа в Катаре / Фото Getty Images

Тройку лидеров замыкает Катар (24,7 триллиона кубометров), который также занимает третье место в мире по экспорту природного газа и третье место в мире по экспорту СПГ. В начале 2024 года Катар обнародовал планы увеличения добычи на крупнейшем в мире месторождении природного газа, намереваясь к 2030 году увеличить мощность до 142 миллионов метрических тонн в год.