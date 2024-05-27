Общая сумма дивидендов от мировых компаний за квартал выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Этот показатель достиг рекордных 339,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует исследование британской Janus Henderson Investors.

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Компании выплатили рекордные дивиденды

Лидерами роста в контексте выплаты дивидендов стали американские компании, поскольку они имеют достаточно средств, а также готовы поделиться ими с акционерами. За январь – март сумма на выплату дивидендов увеличилась на 7% до 164,3 миллиарда долларов. Это исторический максимум для бизнесов из США. Среди них, в частности, такие:

Microsoft Corp.,

Apple Inc.,

JPMorgan Chase & Co.,

Chevron Corp.,

Johnson & Johnson;

Verizon Communications.

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Кроме того, перечень компаний, которые выплачивают дивиденды, увеличился, ведь такой механизм ввели в Meta и T-Mobile. Тогда как в Walt Disney Co. объявили о возобновлении выплат полугодовых дивидендов. Напомним, что приостанавливала выплату дивидендов в 2020 году в разгар пандемии коронавируса.

Что такое дивиденды Это часть прибыли, которую выплачивают участникам/акционерам предприятия согласно их доле в уставном капитале компании. Другими словами, дивиденды – это вознаграждение, которое получает держатель соответствующих акций.

Самые большие дивиденды в мире в первом квартале выплатили фармацевтические гиганты Novartis и Roche из Европы. Речь идет о 8,6 миллиарда долларов и 7,6 миллиарда долларов соответственно. Зато американские корпорации Microsoft и Apple, которые были лидерами по этому показателю в 2023 году, опустились на четвертое и восьмое места соответственно.

Китайский техгигант Alibaba дебютировала в рейтинге Janus Henderson. Компания выплатила дивиденды в размере почти 2,6 миллиарда долларов. К тому же эксперты прогнозируют, что в 2024 году общая сумма выплаченных дивидендов вырастет на 5% и достигнет рекордных 1,72 триллиона долларов.