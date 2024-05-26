Бизнесмен сообщил, что компания успешно завершила тестовый период на немецком рынке. По его словам, сервисом уже пользуются тысячи людей.
Стоит внимания Мошенники оформили на вас кредит: как решить эту проблему
Сервис Liki24.com вышел на немецкий рынок
Антон Авринский также рассказал, что компания Liki24.com инвестировала 100 тысяч долларов на запуск проекта на немецком рынке, согласно Forbes. В частности, они зафиксировали, что 10 тысяч клиентов хотя бы раз заказывали медикаменты с помощью сервиса Liki24.com.
Сейчас украинский стартап оценивают на сумму до 50 миллионов долларов. Приблизительную оценку компании предоставил фонд F1V по состоянию на середину 2023 года с учетом других бизнесов группы: Lab24 и Nasnaga. Антон Авринский добавил, что компания Liki24.com уже работает в трех странах Европейского Союза:
- Германии;
- Румынии (с 2021 года);
- Италии (с 2022 года).
Напомним, что во второй половине мая 2024 года появилась информация, что существование крупнейшего в Украине аптечного маркетплейса Tabletki.ua под угрозой. На официальном сайте компании появилось сообщение о том, что чиновники их закрывают. Дело в том, что Кабмин может запретить бронирование лекарств онлайн.