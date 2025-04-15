Новый прогноз для нефти от ОПЕК

Страны-экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК, пересмотрели свой прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году в сторону понижения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на новый отчет ОПЕК.

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При формировании отчета учитывали данные за первый квартал 2025 года, а также ожидания относительно влияния торговых пошлин США. Всего в ОПЕК ожидают, что в этом году спрос на нефть вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Однако это на 150 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем ожидали ранее.

Что такое ОПЕК Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.

Согласно прогнозу ОПЕК, в следующих кварталах 2025 года спрос на нефть в мире будет колебаться на таких уровнях:

Второй квартал – 104,25 миллиона баррелей нефти.

Третий квартал – 105,35 миллиона баррелей нефти.

Четвертый квартал – 106,41 миллиона баррелей нефти.

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Показатели во втором и четвертом кварталах были снижены, тогда как в третьем – немного повышены. При этом в ОПЕК прогнозируют значительно лучший спрос на нефть, чем другие организации, как пишет Bloomberg: