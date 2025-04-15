Сколько аргентинских песо стоит 1 доллар

Национальная валюта Аргентины зафиксировала резкий обвал на рынке. Главная причина – решение правительства об отмене большинства валютных ограничений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Аргентина отменила ряд валютных ограничений, большинство из которых были введены еще в 2019 году, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Это и спровоцировало обвал аргентинского песо на 10% за день. Курс колеблется на уровне 1200 песо за один доллар США. Центральный банк Аргентины разрешил валюте колебаться в пределах коридора 1000 – 1400 песо за доллар.

К теме! На момент создания этого материала, один доллар равен 1196 долларов США, по данным Google Финансы. Напомним, что в прошлом году аргентинский песо стал самой успешной валютой года, подорожав на 44,2%.

Это шаг к сокращению разрыва между официальным и параллельными курсами в стране. Для понимания, конце прошлой недели разрыв между курсами составлял 28%, а теперь – лишь 5%. Экономисты в целом положительно оценили решение об отмене валютных ограничений даже несмотря на резкое падение песо к доллару США.

В частности, в Capital Economics добавили, что Аргентина стала ближе к видимости макроэкономической стабильности, чем когда-либо с начала 2000-х годов. Тогда как в J.P. Morgan прогнозируют стабилизацию курса песо. Кроме того, в банке ожидают, что разрыв между рынками останется на текущем уровне благодаря притоку валюты из аграрного сектора.

Стоит внимания! За последние дни доллар США существенно просел в цене. В частности, доллар США обвалился до минимума за 3 года, упав ниже важного психологического уровня.