Сколько Орландо Блум получил за "Властелина колец"?

Орландо Блум подписал контракт на участие в съемках "Властелина колец", находясь в самом начале своей актерской карьеры. Поэтому, несмотря на феноменальный успех проекта, его гонорар оказался на удивление скромным, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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В 2019 году Блум признался, что за все три части он получил в общей сложности 175 тысяч долларов – по 58 333 доллара за фильм.

Тем не менее, он не жалуется и назвал участие в этом проекте "самым большим подарком в жизни", добавив, что "согласился бы сняться снова, даже за половину этой суммы".

Сколько Орландо Блум получил за "Пиратов Карибского моря"?

По разным данным за съемки в фильмах "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света" Блум заработал 11,9 миллиона долларов.

Интересно! По слухам между ним и Кирой Найтли была ощутимая разница в гонорарах: если она получила за первый фильм около 3-5 миллионов долларов, то Блуму, предположительно, заплатили как минимум вдвое больше.

Другие фильмы начала 2000-х, когда актер находился на пике популярности, также приносили ему многомиллионные гонорары. Так, за участие в картине "Элизабеттаун" Орландо, как сообщается, получил 3 миллиона долларов.

На чем еще зарабатывает Орландо Блум?

Сегодня Орландо является амбассадором бренда Porsche Design. Подробности его контракта не раскрываются, но нетрудно догадаться, что у Porsche достаточно средств, чтобы щедро оплачивать такую рекламу.

Примечательно! В 2017 году актер приобрел поместье в Беверли-Хиллз, которое через два года продал за 9 миллионов долларов, получив около 2 миллионов прибыли. А в октябре 2020 года он и его уже бывшая невеста Кэти Перри приобрели дом в элитном районе Монтесито за 14,2 миллиона долларов.

Какой общий размер состояния Орландо Блума?

Согласно разным данным, его капитал оценивается в 40 миллионов долларов. Состояние Кэти Перри, кстати, почти в десять раз больше – 400 миллионов долларов.