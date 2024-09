Банки Китая сокращают бизнес с Россией

Государственные кредиторы в Китае, по данным российских СМИ, сокращают бизнес в России. Главная причина – проблемы с платежами. Добавляют, что эта проблема уже охватила примерно 80% двусторонней торговли между Китаем и Россией.

В частности, стало известно, что активы российской "дочки" Bank of China во 2 квартале уменьшили на 37% – до 355,9 миллиарда рублей. Для понимания, это четвертый крупнейший банк в Китае, филиал которого к тому же 24 июня 2024 сообщил о приостановлении всех операций с банками в России. Кроме того, АйСиБиСи банк – дочерняя структура крупнейшего китайского банка ICBC Bank – сократил активы на 27%, до 462,4 миллиарда рублей.

Интересно! Согласно данным S&P Global, в пятерку крупнейших банков в мире входят отвратительно 4 китайских кредитора. Речь идет о Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank Corp и Bank of China. Пятую строчку занимает американский JPMorgan.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину активы обоих вышеупомянутых кредиторов росли каждый квартал и увеличились на 246% и 555% соответственно. Эти банки специализируются на расчетах между российскими и китайскими компаниями.

Трудности с китайскими банками начали возникать после решения одного президента США Джо Байдена. Американский лидер разрешил Министерству финансов США вводить санкции против любой кредитной организации в мире, которая поддерживает российский ВПК.