Банки Китаю скорочують бізнес з Росією

Державні кредитори у Китаї, за даними російських ЗМІ, скорочують бізнес у Росії. Головна причина – проблеми з платежами. Додають, що ця проблема уже охопила приблизно 80% двосторонньої торгівлі між Китаєм та Росією.

Зокрема, стало відомо, що активи російської "дочки" Bank of China у 2 кварталі зменшили на 37% – до 355,9 мільярда рублів. Для розуміння, це четвертий найбільший банк у Китаї, філія якого до того ж 24 червня 2024 повідомила про призупинення усіх операцій з банками у Росії. Крім того, АйСіБіСі банк – дочірня структура найбільшого китайського банку ICBC Bank – скоротив активи на 27%, до 462,4 мільярда рублів.

Цікаво! Згідно з даними S&P Global, до п'ятірки найбільших банків у світі входять відрази 4 китайських кредитори. Йдеться про Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank Corp та Bank of China. П'яту сходинку займає американський JPMorgan.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активи обох вище згаданих кредиторів зростали кожного кварталу і збільшилися на 246% та 555% відповідно. Ці банки спеціалізуються на розрахунках між російськими та китайськими компаніями.

Труднощі з китайськими банками почали виникати після рішення одного президента США Джо Байдена. Американський лідер дозволив Міністерству фінансів США вводити санкції проти будь-якої кредитної організації у світі, яка підтримує російський ВПК.