Банки США оказались "под прицелом", – WSJ

Американские банки, которые годами доминировали в мире, оказались под угрозой. Это напрямую связано с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Банки США "под прицелом" из-за тарифных войн

Тарифные войны, которые спровоцировал президент США Дональд Трамп, могут навредить статусу американских банков на глобальном рынке финансовых услуг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Стоит внимания Цена золота пересекла важную психологическую границу, устанавливая рекорды два дня подряд

Для понимания, в течение последних 15 лет банки США были безоговорочными лидерами на мировых рынках инвестиционного банкинга и консультационных услуг. Однако из-за тарифных войн иностранные компании могут искать альтернативы для американских банков.

К теме! В 2024 году банки из США заняли первые 5 позиций в мировом рейтинге по доходам от инвестиционного банкинга, по данным Dealogiс. Кроме того, американские банки занимали 7 из 10 позиций в рейтинге.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймона заявил, что американские банки уже находятся "под прицелом". Мол, клиенты могут начать переходить в неамериканские финансовые институты. По его словам, толчком для этого являются опасения относительно политических рисков.

Ранее Джейми Даймон уже заявлял, что торговая война, начатая Дональдом Трампом, может ударить по авторитету США на глобальной арене. Он отметил, что финансовые рынки могут потерять доверие к США.