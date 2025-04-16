Глава мощного банка в США сделал важное заявление

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что торговая война, которую развязал Дональд Трамп, может навредить авторитету США в мире. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Стоит внимания Серьезные изменения на рынке нефти: что прогнозируют на 2025 год в США

В частности, банкир считает, что финансовые рынки могут потерять доверие к США, которые являются крупнейшей экономикой в мире. Даймон добавил, что есть несколько причин, почему США остаются надежным убежищем:

Экономическое процветание;

Верховенство права;

Экономическая и военная мощь.

Важно! Президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт 2 апреля 2025 года. Он назвал эту дату "днем освобождения".

По его словам, экономическое преимущество США может оказаться под угрозой, а главная угроза – это попытки Дональда Трампа изменить мировую торговлю. Даймон отметил, что неопределенность только усложняет ситуацию.

Джейми Даймон Глава JPMorgan Chase Поэтому вы будете читать об этом без остановки, пока, надеюсь, эти пошлины и торговые войны не утихнут и не прекратятся, чтобы люди могли сказать: "Я могу положиться на Америку".

Он призвал США и Китай к переговорам. По его мнению, сейчас крупнейшие экономики мира вряд ли имеют какое-то взаимодействие. Он отметил, что Вашингтон и Пекин не должны ждать год, а могут изменить ситуацию уже завтра.

Важно! США заявили, что может повысить пошлины на товары из Китая до 245%. Сейчас тарифы на китайские товары составляют 145%, информирует сайт Белого дома.

Напомним, что Даймон – это один из самых влиятельных людей на Уолл-стрит. В частности, прошлой неделе, когда Трамп заявил о приостановлении большинства тарифов, он цитировал именно предупреждение главы JPMorgan Chase, что его политика может спровоцировать рецессию.