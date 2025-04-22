Банки США "під прицілом" через тарифні війни

Тарифні війни, які спровокував президент США Дональд Трамп, можуть зашкодити статусу американських банків на глобальному ринку фінансових послуг. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Варте уваги Ціна золота перетнула важливу психологічну межу, встановлюючи рекорди два дні поспіль

Для розуміння, протягом останніх 15 років банки США були беззаперечними лідерами на світових ринках інвестиційного банкінгу та консультаційних послуг. Проте через тарифні війни іноземні компанії можуть шукати альтернативи для американських банків.

До теми! У 2024 році банки з США зайняли перші 5 позицій у світовому рейтингу за доходами від інвестиційного банкінгу, за даними Dealogiс. Крім того, американські банки займали 7 з 10 позицій у рейтингу.

Очільник JPMorgan Chase Джеймі Даймона заявив, що американські банки вже перебувають "під прицілом". Мовляв, клієнти можуть почати переходити в неамериканські фінансові інститути. За його словами, поштовхом для цього є побоювання щодо політичних ризиків.

Раніше Джеймі Даймон уже заявляв, що торгова війна, розпочата Дональдом Трампом, може вдарити по авторитету США на глобальній арені. Він наголосив, що фінансові ринки можуть втратити довіру до США.