Топовая золотодобывающая компания в мире покупает своего конкурента: что это значит для отрасли

На рынке драгоценных металлов следует ожидать определенных изменений. Все из-за решения крупнейшей золотодобывающей компании в мире.

Речь идет об американской компании Newmont, которая решила купить своего конкурента, а именно корпорацию Newcrest из Австралии. Соглашение оценивается в 19 миллиардов долларов.

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Важные изменения на рынке драгоценных металлов

Совет директоров компании Newcrest единогласно поддержал предложение о поглощении конкурента Newmont. Следовательно, крупнейшая золотодобывающая компания после подписания соответствующего соглашения получит новые возможности для усиления контроля во всем секторе.

Благодаря этому соглашению, Newmont также сможет укрепить свои позиции сразу в нескольких странах. Речь идет о:

Австралию;

Канаду;

Папуа Новую Гвинею.

По словам генерального директора Newmont, для акционеров поглощения Newcrest означает "исключительную ценность", поскольку это формирует передовой инвестиционный портфель в отрасли с многолетним опытом извлечения золота и меди в наиболее благоприятных юрисдикциях мира.

Американцы впервые обратились за предложением о покупке всех акций в Newcrest еще в феврале 2023 года. Однако тогда они получили отказ. После этого они увеличили сумму сделки.

Что происходит с ценами на золото

В целом компании подписали соглашение на фоне стремительно растущих цен на золото. Стоимость драгметалла даже приближается к новым рекордам. В частности, в конце марта 2023 года золото начало стремительно дорожать. Одним из ключевых катализаторов на рынке стал неожиданный банкопад в США

На момент создания этого материала стоимость унции драгоценного металла колеблется на уровне. 2000 долларов США. С начала торгов этот показатель упал на 0,49%, согласно данным портала GoldPrice.

Интересно, что этой весной у Bank of America назвали золото хорошим защитным активом в условиях высокой инфляции Выделил драгоценный металл и автор книги "Богатый папа. Бедный папа" Роберт Кийосаки. По его мнению, золото – это оптимальная опция в турбулентные периоды.