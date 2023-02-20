Кийосаки прежде всего сообщил, что инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF – рисковый вариант. Более того, он добавил, что на фоне нестабильных времен это становится еще более опасным.

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Автор бестселлера о биткоине и других активах

В то же время Роберт Кийосаки, написавший одну из самых известных книг о финансах "Богатый папа, бедный папа", назвал наиболее актуальные активы для турбулентных периодов, несмотря на довольно стремительные ценовые колебания на рынке. Речь идет о:

К теме! На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне. 24 459 долларов за монету. Рыночная капитализация монеты составляет 472,21 миллиарда долларов, согласно CoinDesk. Максимально криптовалюта стоила почти 69 тысяч долларов.

Предыдущие заявления Кийосаки

В связи с этим инвестор призвал свое сообщество учитывать этот аспект и действовать осторожно. Напомним, что Кийосаки не в первый раз выделяет, например, биткоин и перспективы цифровой монеты.

Ранее он прогнозировал, что к 2025 году стоимость флагмана рынка криптовалют – биткоин – достигнет отметки на уровне 500 тысяч долларов за монету. Интересно, что генеральный директор Blockstream и разработчик ядра биткоина Адам Бек считает, что у биткоина есть перспектива подорожать до 10 миллионов долларов уже в 2032 году.

В то же время инвестор подчеркнул, что ожидает повторения большой депрессии в США. Это страна с первой экономикой мира. Мол, американское правительство пытается спасти ситуацию путем печати долларов, не имеющих никакого основания, пишет "Минфин".

Кроме того, еще в 2022 году Кийосаки отмечал, что рынки демонстрируют далеко не лучшую динамику. Это побуждает инвестора прогнозировать, по его словам, "крупнейший крах в истории".