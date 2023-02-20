Кийосаки прежде всего сообщил, что инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF – рисковый вариант. Более того, он добавил, что на фоне нестабильных времен это становится еще более опасным.
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Автор бестселлера о биткоине и других активах
В то же время Роберт Кийосаки, написавший одну из самых известных книг о финансах "Богатый папа, бедный папа", назвал наиболее актуальные активы для турбулентных периодов, несмотря на довольно стремительные ценовые колебания на рынке. Речь идет о:
- Биткоине;
- Золоте;
- Серебре.
Предыдущие заявления Кийосаки
В связи с этим инвестор призвал свое сообщество учитывать этот аспект и действовать осторожно. Напомним, что Кийосаки не в первый раз выделяет, например, биткоин и перспективы цифровой монеты.
Ранее он прогнозировал, что к 2025 году стоимость флагмана рынка криптовалют – биткоин – достигнет отметки на уровне 500 тысяч долларов за монету. Интересно, что генеральный директор Blockstream и разработчик ядра биткоина Адам Бек считает, что у биткоина есть перспектива подорожать до 10 миллионов долларов уже в 2032 году.
В то же время инвестор подчеркнул, что ожидает повторения большой депрессии в США. Это страна с первой экономикой мира. Мол, американское правительство пытается спасти ситуацию путем печати долларов, не имеющих никакого основания, пишет "Минфин".
Кроме того, еще в 2022 году Кийосаки отмечал, что рынки демонстрируют далеко не лучшую динамику. Это побуждает инвестора прогнозировать, по его словам, "крупнейший крах в истории".