Крупнейшая кража в истории: сколько хакерам удалось украсть и реакция жертвы

В центре хакерской атаки оказалась криптоплатформа Poly Network. Использовав пробелы в системе безопасности компании хакерам удалось похитить больше чем 600 миллионов долларов. Эта кража имеет все шансы войти в историю, как одна из самых больших.

Poly Network работает, как децентрализованная финансовая платформа на основе блокчейна. Ее главная задача – устранение посредников вроде брокерских контор и бирж. Сторонники этой криптоплатформы уверяют, что такой подход может сделать финансовые приложения более эффективными и дешевыми.

К теме Страсти вокруг криптовалют: эксперты назвали главные преимущества денег будущего

Крупнейшая кража в истории

Компания Poly Network, которая помогает совмещать работу различных типов блокчейнов и пользуется огромной популярностью среди пользователей, сообщила о хакерской атаке в твитер. Кроме того, она обратилась к киберпреступникам с просьбой вернуть похищенные активы.

Мы – команда Poly Network. Мы хотим наладить с тобой связь и призываем вернуть украденные активы. Количество украденных тобой денег – крупнейшее за всю историю децентрализованных финансовых сервисов (DeFi). Правоохранительные органы любой страны будут рассматривать это как экономическое преступление в особо крупном размере,

– говорится в сообщении компании.

Генеральный директор криптобиржи Binance заявил, что сейчас компания сотрудничает со всеми партнерами по безопасности, чтобы помочь Poly Network. Однако, по его словам, нет никаких гарантий.

Где украденные сотни миллионов долларов

После кражи хакеры начали посылать деньги на адреса других криптовалют. По данным охранной компании SlowMist, для этого киберпреступники выбрали три разных адреса, на которые были переведены цифровые монеты стоимостью более 610 миллионов долларов. Представители Poly Network уже обратились к криптобиржам с призывом вносить токены, которые поступают от хакеров, в черный список. Таким образом, уже удалось "заморозить" токены Tether, которые оценивают в 33 миллиона долларов. В SlowMist предположили, что кража была хорошо спланирована.

Важно Новый виток борьбы Китая с COVID-19: почему это серьезная угроза для мировой экономики

С начала года децентрализованные финансовые платформы неоднократная становились жертвами атак хакеров. С января по июль киберпреступники похитили 361 миллион долларов у криптоплатформ, что втрое больше, чем за весь 2020 год. Кроме того, эти платформы стали все чаще использовать мошенники. За первые семь месяцев текущего года на них приходится 54% от всех криптомахинаций против 3% в прошлом году.