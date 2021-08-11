Poly Network працює, як децентралізована фінансова платформа на основі блокчейну. Її головне завдання – усунення посередників на кшталт брокерських контор та бірж. Прихильники цієї криптоплатформи запевняють, що такий підхід може зробити фінансові додатки ефективнішими та дешевшими.

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Найбільша крадіжка в історії

Компанія Poly Network, яка допомагає поєднувати роботу різних типів блокчейнів та користується шаленою популярністю серед користувачів, повідомила про хакерську атаку у твітер. Крім того, вона звернулася до кіберзлочинців з проханням повернути викрадені активи.

Ми – команда Poly Network. Ми хочемо налагодити з тобою зв'язок і закликаємо повернути вкрадені активи. Кількість вкрадених тобою грошей – найбільша за всю історію децентралізованих фінансових сервісів (DeFi). Правоохоронні органи будь-якої країни будуть розглядати це як економічний злочин в особливо великому розмірі,

– йдеться у повідомленні компанії.

Генеральний директор криптобіржі Binance заявив, що зараз компанія співпрацює з всіма партнерами з безпеки, щоб допомогти Poly Network. Проте, за його словами, немає ніяких гарантій.

Де зараз вкрадені сотні мільйонів доларів

Після крадіжки хакери почали надсилати гроші на адреси криптовалют. За даними охоронної компанії SlowMist, для цього кіберзлочинці обрали три різні адреси, на які були переведені цифрові монети вартістю понад 610 мільйонів доларів. Представники Poly Network вже звернулися до криптобірж із закликом вносити токени, які надходять від хакерів, до чорного списку. Таким чином, вже вдалося "заморозити" криптовалютні токени Tether, які оцінюють у 33 мільйони доларів. У SlowMist припустили, що крадіжка була добре спланована.

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З початку року децентралізовані фінансові платформи неодноразова ставали жертвами атак хакерів. З січня по липень кіберзлочинці викрали 361 мільйон доларів у криптоплатформ, що втричі більше, ніж за увесь 2020 рік. Крім того, ці платформи почали все частіше використовувати шахраї. За перші сім місяців поточного року на них припадає 54% від всіх криптомахінацій проти 3% за 2020 рік.