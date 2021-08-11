Известный стратег Дэвид Рош заявил, что новое усиление мер против коронавируса также ударит по фондовым рынкам Китая. К тому же инвесторы начали осторожно относиться к китайским активам в связи с действиями Пекина относительно многих отраслей, в том числе технологий и внешкольного образования.

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Борьба Китая с пандемией может повредить экономике

Глава и глобальный стратег Independent Дэвид Рош отметил, что рынки воспринимают пандемии коронавируса, как угрозу, однако восстановление экономики, отмена социальных и карантина – это своеобразный рецепт спасения для мира. Однако, для Китая это не лучший вариант. Рош добавил, что на фоне последних событий необходимо смириться, что не только Китай понесет определенные экономические потери, но и весь мир.

Некоторые экономисты обеспокоены политикой "нулевой терпимости" в отношении коронавируса в Китае, которая включает агрессивные меры по подавлению новых вспышек вируса. Этот подход неоднократно помогал Пекину контролировать эпидемическую ситуацию в стране, но штамм Дельта распространяется быстрее, поэтому такие действия могут повредить восстановлению экономики Китая.

Если ограничения и прогресс вакцинации не позволят местным экономикам восстановить работу до середины августа или начале сентября, необходимо будет пересмотреть наш прогноз по ВВП на 2021 год в размере 8,8%,

– сообщили эксперты из австралийского банка ANZ.

Борьба Китая с COVID-19 может повредить мировой экономике / Фото Pexels

Как Китай влияет на мировую экономику

Рош подчеркнул, что любые потрясения китайской экономики могут повлиять на глобальный экономический рост. Стратег объяснил, что масштабирование карантина на территории Китая – єто риск для цепочек поставок на мировом уровне. По его словам, под удар может попасть международная торговля, а это повлечет за собой подорожание некоторых товаров и повышение инфляционных ожиданий во всем мире.

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