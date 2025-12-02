Почему кризис в лесопромышленном комплексе?
Ранее лесопромышленный комплекс был одним из основных направлений российского сырьевого экспорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Читайте также Новое следствие атаки украинского беспилотника: цены на нефть летят вверх
Однако сейчас в этом секторе ощущается значительный спад. Согласно прогнозам, ситуация в течение следующих месяцев только ухудшится.
Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Юрин признал: при сохранении или усилении текущих экономических условий тенденция на спад будет стремительно усиливаться, превращая отрасль в очередной символ экономической деградации Кремля,
– отмечает разведка.
Рассмотрим ситуацию с худшим сценарием, то есть:
- будет действующая ключевая ставка;
- более жесткая монетарная политика;
- а также сильные санкции.
В таком случае, производство в указанной отрасли обвалится еще на 20 – 30%, поскольку:
- некоторые сегменты, например, пиломатериалов "пошли на спад" поскольку ощущается недостаточное количество сырья;
- а вторичные и третичные санкции "закрыли" лазейки, которые позволяли обходить ограничения через Азию.
Интересно! Экспорт комплекса снизился до 9,8 миллиарда долларов. Пик в этой области наблюдался в 2021 году.
Лесозаготовка также демонстрирует значительные изменения:
- в 2025 году максимальный объем должен достичь – 180 миллионов кубов;
- в 2023 это значение было – 188 миллионов кубов;
- в 2022 году – 194,6 миллиона кубов.
Обратите внимание! Ухудшение ситуации можно проследить, через уровень бюджетного дефицита. Как сообщает российское издание "The Moscow Times", по итогам 2025 года он должен составить – 5,7 триллиона рублей.
Какие еще отрасли России испытывают значительный спад?
Продолжает ухудшаться ситуация в угольной отрасли России. Там более 70% предприятий – убыточны. А 23 из них вообще закрылись.
В ноябре доход России от нефти и газа сократился суммарно на 35%. Этому, в частности, способствовали санкции против российских энергоносителей.
Напомним! 21 ноября вступили в силу санкции США против российских гигантов "Роснефти" и "Лукойла".