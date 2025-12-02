Чому криза у лісопромисловому комплексі?

Раніше лісопромисловий комплекс був одним з основних напрямків російського сировинного експорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Проте зараз у цьому секторі відчувається значний спад. Згідно з прогнозами, ситуація протягом наступних місяців лише погіршиться.

Заступник міністра промисловості та торгівлі Росії Михайло Юрін визнав: за збереження чи посилення поточних економічних умов тенденція на спад стрімко посилюватиметься, перетворюючи галузь на черговий символ економічної деградації Кремля,

– наголошує розвідка.

Розглянемо ситуацію з гіршим сценарієм, тобто:

буде чинна теперішня ключова ставка;

жорсткіша монетарна політика;

а також сильні санкції.

В такому випадку, виробництво у вказаній галузі обвалиться ще на 20 – 30%, оскільки:

деякі сегменти, наприклад, пиломатеріалів "пішли на спад" оскільки відчувається недостатня кількість сировини;

а вторинні та третинні санкції "закрили" лазівки, які дозволяли обходити обмеження через Азію.

Цікаво! Експорт комплексу знизився до 9,8 мільярда доларів. Пік у цій галузі спостерігався у 2021 році.

Лісозаготівля також демонструє значні зміни:

у 2025 році максимальний об'єм має сягнути – 180 мільйонів кубів;

у 2023 це значення було – 188 мільйонів кубів;

у 2022 році – 194,6 мільйона кубів.

Зверніть увагу! Погіршення ситуації можна прослідкувати, через рівень бюджетного дефіциту. Як повідомляє російське видання "The Moscow Times", за підсумками 2025 року він має скласти – 5,7 трильйона рублів.

Які ще галузі Росії відчувають значний спад?

Продовжує погіршуватись ситуація у вугільній галузі Росії. Там більш як 70% підприємств – збиткові. А 23 з них взагалі закрилися.

У листопаді дохід Росії від нафти та газу скоротився сумарно на 35%. Цьому, зокрема, сприяли санкції проти російських енергоносіїв.

Нагадаємо! 21 листопада набрали чинності санкції США проти російських гігантів "Роснєфті" та "Лукойла".