Криптовалюты могут объявить вне закона: миллиардер Рэй Далио рассказал, почему есть такой шанс

Миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио вкладывает деньги в биткоин, несмотря на то, что он имеет определенные сомнения. Он называет биткоин цифровым золотом. Однако, все еще обеспокоен отношением правительств к деньгам будущего.

Инвестора, состояние которого Forbes оценивает в 20,3 миллиарда долларов, беспокоит то, что правительства могут объявить криптовалюты вне закона.

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Рэй Далио обеспокоен будущим криптовалют

72-летний миллиардер считает, что существует "умная вероятность" того, что цифровые валюты, включая биткоин, могут быть запрещены. В этом контексте он вспомнил о Законе о золотом резерве, который в 1934 году подписал тогдашний президент США Франклин Рузвельт. Согласно этому документу контроль над золотом переходил к Минфину США. Кроме того, исполнительный директор ранее заявлял, что любой масштабный экономический спад или событие связано с инфляцией могут побудить власть принять аналогичное решение относительно криптовалют.

Рэй Далио обеспокоен будущим криптовалют / Фото Pexels

С другой стороны виртуальные валюты становятся все популярнее во всем мире. Недавно глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что "инновации Сатоши Накамото реальные", а известные компании ищут экспертов в этой области. Например, Amazon, Fidelity и Paypal. К тому же все больше крупных инвестиционных банков обращают внимание на цифровые валюты. В частности, в этот список можно отнести таких гигантов, как:

JPMorgan,

Goldman Sachs,

Citigroup,

Morgan Stanley.

Что известно о Сатоши Накамото Это псевдоним человека или группы лиц, стоящих за созданием биткоина и первой версии программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. Все попытки узнать, кто именно создал эту криптовалюту терпели крах.