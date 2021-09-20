На фоне того, как стоимость биткоина, Ethereum и Dogecoin регулярно меняется, несколько малоизвестных цифровых монет за последние 24 часа существенно выросли в цене.

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Криптовалюта-аутсайдеры стремительно растут в цене

Максимальный рост продемонстрировала цифровая монета AquaPig. На официальном сайте криптовалюты говорится, что проект был создан для того, чтобы помогать ориентироваться в мутных водах мира виртуальных денег и одновременно получать удовольствие. Кроме того, разработчики монеты заметили, что открыты для критики и предложений. За сутки AquaPig подорожала сразу на 452% . По данным CoinmarketCap , актуальная цена криптовалюты составляет 0,00000000011 доллара.

Криптовалюта AquaPig подорожала на 452% / Инфографика CoinmarketCap

Gravitoken – это автономный токен с алгоритмом автоматического пула ликвидности и выкупом токенов со сжиганием взлетел в цене на 259% . Сейчас цифровая монета стоит 0,03202 доллара . Существенно подорожали и несколько других криптовалют:

Sishi Finance – на 220% ,

Infinity Cake – на 166%,

Strudel Finance – на 155%,

Simple Chain – на 131%.

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