На фоне того, как стоимость биткоина, Ethereum и Dogecoin регулярно меняется, несколько малоизвестных цифровых монет за последние 24 часа существенно выросли в цене.
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Криптовалюта-аутсайдеры стремительно растут в цене
Максимальный рост продемонстрировала цифровая монета AquaPig. На официальном сайте криптовалюты говорится, что проект был создан для того, чтобы помогать ориентироваться в мутных водах мира виртуальных денег и одновременно получать удовольствие. Кроме того, разработчики монеты заметили, что открыты для критики и предложений. За сутки AquaPig подорожала сразу на 452%. По данным CoinmarketCap, актуальная цена криптовалюты составляет 0,00000000011 доллара.
Криптовалюта AquaPig подорожала на 452% / Инфографика CoinmarketCap
Gravitoken – это автономный токен с алгоритмом автоматического пула ликвидности и выкупом токенов со сжиганием взлетел в цене на 259%. Сейчас цифровая монета стоит 0,03202 доллара. Существенно подорожали и несколько других криптовалют:
- Sishi Finance – на 220%,
- Infinity Cake – на 166%,
- Strudel Finance – на 155%,
- Simple Chain – на 131%.
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Важные новости о виртуальных валюты:
- Руководительница и основательница инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд, капитал которой Forbes оценивает в 400 миллионов долларов, убеждена, что биткоин никуда не исчезнет и прогнозирует подорожание цифровой монеты в ближайшие годы. По ее словам, речь идет о цене на уровне 500 тысяч долларов за монету.
- Криптовалюты становятся все популярнее в странах Африки. Этот регион отличился наибольшим уровнем адаптации денег будущего в мире, а его крипторынок за год вырос на 1200%.
- Миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск спровоцировал подорожание цифровой монеты Shiba Floki. Криптовалюта выросла в цене на 1300% .В этом раз его соратником стал собственный щенок.