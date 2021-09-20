На фоні того, як вартість біткойна, Ethereum та Dogecoin регулярно змінюється, кілька маловідомих цифрових монет за останні 24 години суттєво зросли в ціні.

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Криптовалюти-аутсайдери стрімко зростають в ціні

Максимальний ріст продемонструвала цифрова монета AquaPig. На офіційному сайті криптовалюти йдеться про те, що проєкт був створений для того, щоб допомагати орієнтуватися у "мутних водах світу віртуальних грошей та одночасно отримувати задоволення". Крім того, розробники монети зауважили, що відкриті для критики та пропозицій. За добу AquaPig подорожчала відразу на 452%. За даними CoinmarketCap, актуальна ціна криптовалюти становить 0,00000000011 долара.

Криптовалюта AquaPig подорожчала на 452% / Інфографіка CoinmarketCap

Gravitoken – це автономний токен з алгоритмом автоматичного пулу ліквідності та викупом токенів зі спалюванням злетів в ціні на 259%. Зараз цифрова монета коштує 0,03202 долара. Суттєво подорожчали й кілька інших криптовалют:

Sishi Finance – на 220% ,

, Infinity Cake – на 166%,

Strudel Finance – на 155%,

Simple Chain – на 131%.

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