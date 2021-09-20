На фоні того, як вартість біткойна, Ethereum та Dogecoin регулярно змінюється, кілька маловідомих цифрових монет за останні 24 години суттєво зросли в ціні.
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Криптовалюти-аутсайдери стрімко зростають в ціні
Максимальний ріст продемонструвала цифрова монета AquaPig. На офіційному сайті криптовалюти йдеться про те, що проєкт був створений для того, щоб допомагати орієнтуватися у "мутних водах світу віртуальних грошей та одночасно отримувати задоволення". Крім того, розробники монети зауважили, що відкриті для критики та пропозицій. За добу AquaPig подорожчала відразу на 452%. За даними CoinmarketCap, актуальна ціна криптовалюти становить 0,00000000011 долара.
Криптовалюта AquaPig подорожчала на 452% / Інфографіка CoinmarketCap
Gravitoken – це автономний токен з алгоритмом автоматичного пулу ліквідності та викупом токенів зі спалюванням злетів в ціні на 259%. Зараз цифрова монета коштує 0,03202 долара. Суттєво подорожчали й кілька інших криптовалют:
- Sishi Finance – на 220%,
- Infinity Cake – на 166%,
- Strudel Finance – на 155%,
- Simple Chain – на 131%.
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Важливі новини про віртуальні валюти:
- Очільниця та засновниця інвестиційної компанії Ark Invest Кеті Вуд, капітал якої Forbes оцінює у 400 мільйонів доларів, переконана, що біткойн нікуди не зникне та прогнозує подорожчання цифрової монети у найближчі роки. За її словами, йдеться про ціну на рівні 500 тисяч доларів за монету.
- Криптовалюти стають все популярнішими в країнах Африки. Цей регіон відзначився найбільшим рівнем адаптації грошей майбутнього у світі, а його крипторинок за рік виріс на 1200%.
- Мільярдер та засновник компанії Tesla Ілон Маск спровокував подорожчання цифрової монети Shiba Floki. Криптовалюта зросла в ціні на 1300%. Цього разу його соратником стало власне цуценя.