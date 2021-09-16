Попри те, що Африка – це найменший ринок цифрових активів у світі, динаміка його розвитку є однією з найвищих.

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Бум криптовалют в Африці

Аналітики платформи Chainalysis повідомляють, що за рік ринок криптовалют в Африці виріс в ціні більше ніж на 1200%. За цей час обсяг угод з віртуальними валютами в регіоні збільшився на 105,6 мільярда доларів. Крім того, цей континент може похвалитися найвищим рівнем адаптації віртуальних грошей у світі. Відразу кілька країн увійшли до першої двадцятки Глобального індексу впровадження криптовалют у 2021 році:

Кенія,

Танзанія,

Південна Африка,

Нігерія.

Африка також займає третю сходинку у світі за темпами розвитку криптовалютної економіки. Саме на цей регіон припадає значна частка транзакцій з цифровими валютами – трохи більше ніж 7%, тоді як середній показник у світі дорівнює 5,5%.

Африка – один із лідерів з адаптації криптовалют у світі / Фото Chainalysis

Головні імпульси ринку

У Chainalysis вважають, що один із рушійних факторів – популярність P2P-платформ, які використовують для транзакцій з криптовалютами. До того ж чимало африканських регуляторів обмежили доступ містян до централізованих криптобірж. Наприклад, Південна Африка влітку заборонила компанії Binance працювати у країні. Підставою для цього стали складнощі з роботою криптобіржі у низці держав, включаючи Велику Британію та Китай.

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Криптовалюти стають все зручнішими для користувачів, тому вони можуть залучити нових людей до криптовалютної економіки та допомогти їм побачити, що віртуальна валюта – швидша, дешевша, зручніша,

– додав очільник компанії Paxful Артур Шабак.

Заборони місцевої влади на переказ коштів закордон та обмеження сум транзакцій теж сприяють розвитку крипторинку в країнах Африки. Річ у тому, що криптовалюти дозволяють людям обійти ці обмеження та захистити свої заощадження. Крім того, популярність цифрових валют також пов'язана з нестабільністю національних валют в країнах Африки. Для прикладу, у Нігерії стрімко зростають об'єми торгівлі віртуальними активами, коли нацвалюта найра починає падати в ціні.