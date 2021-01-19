Криптовалюта Ethereum, яку вважають головним конкурентом біткойна, наблизилась до історичного максимуму. У вівторок, 19 січня, вона виросла на 17%.

Ethereum досягнув позначки 1439 доларів. Про це свідчать дані CoinDesk, повідомляє CNBC.

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Це трохи менше від рекордних показників на початку 2018 року. Тоді головний конкурент біткойна коштував 1448 доларів. Це сталось на фоні приросту, а потім різкого падіння основних криптовалют, зокрема біткойна.

Що цікаво, ціна Ethereum з початку 2021 року збільшилась майже вдвічі.



Динаміка росту Ethereum / Графіка CoinDesk

Що треба знати про Ethereum

Ethereum – це криптовалюта й платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна. Ця криптовалюта є на другому місці у світі за капіталізацією та завжди росте, адже обмежень у випуску нових токенів не має.

Експерти покладають великі надії на Ethereum. Її основна перевага – це корисність і затребуваність платформи. Вона дозволяє розробляти децентралізовані рішення для багатьох сфер.

Яка ситуація з біткойном

У 2020 році ціна біткойна серйозно виросла. На початку 2021 року криптовалюта побила свій рекорд і досягла позначки у 41 921 долар.

Однак після цього, 10 – 11 січня, вартість біткойна обвалилась на понад 20%. Це був найбільший дводенний спад з часів, коли COVID-19 вперше вдарив по світовому ринку.

Станом на вівторок, 19 січня, перша криптовалюта, за даними CoinDesk, коштує понад 37 тисяч доларів.



Ціна біткойна 19 січня / Графік CoinDesk

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