В понедельник, 10 мая, рыночная стоимость криптовалюта взлетела до 90 миллиардов долларов. Токены цифровой валюты торговались на уровне 731 доллара. Однако, уже через несколько минут рыночная капитализация Internet Computer упала до 18 миллиардов долларов.
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Удачный дебют
The Dfinity Foundation, которая стоит за созданием новой криптовалюты намерен превратить Internet Computer на децентрализованную версию Интернета. Блокчейн цифровой валюты использует такие же смарт-контракты как Ethereum. Создатели новой виртуальной валюты заявляют, что блокчейн Internet Computer работает гораздо быстрее и дешевле.
БлокчейнЭто распределенная база данных, хранящая упорядоченный цепочку записей (так называемых блоков), постоянно удлиняется. Каждый блок содержит временную отметку, хэш предыдущего блока и данные транзакций.
Сегодня многие блокчейнов работают всего в облачных хранилищах. Internet Computer функционирует с помощью специального оборудования, которое устанавливают независимые стороны во всех уголках мира,
– заявил Доминик Уильямс, основатель и главный научный сотрудник Dfinity Foundation.
Ранее проект новой криптовалюты привлек более 120 миллионов долларов инвестиций. Вкладчиками стали такие компании как Andreessen Horowitz и Polychain Capital. Новая криптовалюта удачно дебютировала, однако прогнозировать ее успехи еще рано. Internet Computer, как и все криптовалюты, попал в воронку нестабильных цен. Хотя со временем ситуация может стабилизироваться. Сейчас виртуальная монета занимает 8 место в рейтинге криптовалют. Ее рыночную капитализацию оценивают в 39 миллиардов долларов.
На рынке появилась новая криптовалюта / Инфографика CoinMarketCap