У понеділок, 10 травня, ринкова вартість криптовалюти злетіла до 90 мільярдів доларів. Токени цифрової валюти торгувалися на рівні 731 долара. Проте, вже через декілька хвилин ринкова капыталізація Internet Computer впала до 18 мільярдів доларів.

Варте уваги Найбільша криптобіржа світу стала фігурантом розслідування Мін'юсту США: у чому справа

Вдалий дебют

The Dfinity Foundation, організація яка стоїть за створенням нової криптовалюти, має намір перетворити Internet Computer на децентралізовану версію Інтернету. Блокчейн цифрової валюти використовує такі ж смарт-контракти як і Ethereum. Творці нової віртуальної валюти заявляють, що блокчейн Internet Computer працює набагато швидше та дешевше.

Блокчейн Це розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), що постійно довшає. Кожен блок містить часову позначку, хеш попереднього блоку та дані транзакцій.

Сьогодні багато блокчейнів працюють загалом у хмарних сховищах. Internet Computer функціонує за допомогою спеціального обладнання, яке встановлюють незалежні сторони у всіх куточках світу,

– заявив Домінік Уільямс, засновник та головний науковий співробітник Dfinity Foundation.

Раніше проєкт нової криптовалюти залучив понад 120 мільйонів доларів інвестицій. Вкладниками стали такі компанії як Andreessen Horowitz та Polychain Capital.Нова криптовалюта вдало дебютувала, проте прогнозувати її успіхи ще зарано. Internet Computer, як і всі криптовалюти потрапив у воронку нестабільних цін. Хоча з часом ситуація може стабілізуватися. Наразі віртуальна монета займає 8 сходинку у рейтингу криптовалют. Її ринкову капіталізацію оцінюють у 39 мільярдів доларів.

На ринку з'явилася нова криптовалюта / Інфографіка CoinMarketCap

Зберіть свій портфель інвестора. Експерти Forex Club допоможуть вибрати оптимальний варіант саме для вас. Замовлення дзвінка у вас займе менше 1 хвилини.