Министерство юстиции США и Налоговое управление США совместно занимаются расследованием этого дела. Ведомства уже обратились за помощью к людям, которые разбирается во всех аспектах криптобизнеса.

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Борьба с незаконной деятельностью

Компания Binance Holdings Ltd. стала лидером рынка после того, как ее руководителем стал харизматичный руководитель Чанпен Чжао, который любит популяризировать токены в твиттер и СМИ. В 2017 году он стал соучредителем компании. B inance зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. Рыночная капитализация компании составляет 92 миллиарда долларов.

Процветание рынка криптовалюты, который до сих пор остается нерегулируемым, беспокоит американские власти. Таким образом, США пытаются искоренить незаконную деятельность, набирает обороты в этой сфере. После обнародования информации о начале расследования токен криптобиржи подешевел на 9%.

В США проводят расследование против Binance / Инфографика GoldPrice

Судебно-экспертная фирма Chainalysis Inc. , Клиентами которой являются федеральные агентства США, в прошлом году заявила, что из Binance прошло больше, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптобиржу. Фирма отслеживала биткоины на сумму 2,8 миллиарда долларов, которые возможно перешли через торговую платформу в 2019 году. Chainalysis подозревает, что почти 27% или 756 миллионов долларов, нашли на Binance.

В ответ на это криптобиржа заявила, что следует всем правилам по борьбе с отмыванием денег во всех юрисдикциях, где она работает. Кроме того, Binance добавила, что сотрудничает с такими партнерами, как Chainalysis, для улучшения своих систем.

Мы очень серьезно относимся к нашим юридических обязательств и взаимодействуем с регуляторами и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, включая принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используется финансовыми учреждениями для выявления и устранения подозрительной деятельности,

– заявила представительница Binance Джессика Юнг.