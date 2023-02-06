Криптобиржа-банкрот обратилась с требованием к политикам в США: цена вопроса – 93 миллиона

Криптобиржа FTX, которая в 2022 году к краху входила в тройку самых мощных игроков рынка криптовалют, обратилась с неожиданным запросом к американским политикам. Это касается решения бывшего главы и основателя криптобиржи.

Представители FTX Group разослали политикам в США закрыть письма с требованием вернуть пожертвования, которые они получили ранее. Соответствующее решение принял Сэм Бенкман-Фрид.

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Криптобиржа FTX обратилась к американским политикам

Речь идет о сумме в размере 93 миллиона долларов, какие политики получали из марта 2020 года до ноября 2022 года. Криптобиржа стремится получить эти средства обратно к концу февраля этого года.

Американская прокуратура выдвинула противСэма Бенкмана-Фридаобвинение вОдно из них касается законодательства о финансировании политических кампаний.

В частности, речь идет о том, что бизнесмен якобы делал соответствующие пожертвования от имени других людей, чтобы обойти годовой лимит на человека в размере 25 тысяч долларов. Подозреваемый не признает свою вину. По данным CoinDesk, Бенкман-Фрид передавал средства одному из каждых трех представителей действующего Конгресса США.

Кроме того, в 2020 году бывший глава FTX передал на избирательную кампанию президента США Джозефа Байдена 5,2 миллиона долларов. Таким образом, он стал одним из самых мощных спонсоров, по данным Yahoo!Finance. Интересно, что весной 2022 года Сэм Бенкман-Фрид публично пообещал инвестировать в американские выборы 2024 года от 100 миллионов до 1 миллиарда долларов, сообщает NBC News.

История краха криптобиржи FTX: