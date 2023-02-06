Представники FTX Group розіслали політикам у США закрити листи із вимогою повернути пожертви, які вони отримали раніше. Відповідне рішення ухвалив Сем Бенкман-Фрід.

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Криптобіржа FTX звернулася до американських політиків

Йдеться про суму у розмірі 93 мільйонів доларів, які політики отримували з березня 2020 року до листопада 2022 року. Криптобіржа прагне отримати ці кошти назад до кінця лютого поточного року.

До теми! Американська прокуратура висунула проти Сема Бенкмана-Фріда звинувачення у 8 кримінальних провадженнях. Одне з них стосується законодавства щодо фінансування політичних кампаній.

Зокрема, йдеться про те, що бізнесмен нібито робив відповідні пожертви від імені інших людей, аби обійти річний ліміт на особу у розмірі 25 тисяч доларів. Підозрюваний не визнає свою вину. За даними CoinDesk, Бенкман-Фрід донатив кошти одному з кожних трьох представників чинного Конгресу США.

Крім того, у 2020 році колишній очільник FTX передав на виборчу кампанію президента США Джозефа Байдена 5,2 мільйона доларів. Таким чином, він став одним із найпотужніших спонсорів, за даними Yahoo!Finance. Цікаво, що навесні 2022 року Сем Бенкман-Фрід публічно пообіцяв інвестувати в американські вибори 2024 року від 100 мільйонів до 1 мільярда доларів, повідомляє NBC News.

Історія краху криптобіржі FTX: