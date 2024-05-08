Ситуацию прокомментировал новый генеральный директор криптобиржи Джон Дж. Рей III. Напомним, что основателя компании Сэма Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения.

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Сколько FTX выплатит клиентам

Согласно новому плану, 98% клиентов, пострадавших, получат возмещение в размере 118% от их вклада. Общая сумма выплат оценивают от 14,5 миллиарда долларов до 16,3 миллиарда долларов.

Джон Дж. Рэй III заявил, что FTX смогла предложить план, который предусматривает возврат 100% сумм претензий плюс проценты для всех негосударственных кредиторов. Добавляют, что криптобиржа сумела увеличить сумму компенсации клиентам благодаря заключению нескольких сделок.

Когда клиенты смогут получить возмещение от биржи

Прежде всего речь идет о кредиторах, которые подали претензии на 50 тысяч долларов или меньше. К таким относятся 98% пострадавших клиентов криптобиржи. Если суд согласует план FTX о реорганизации, то они смогут получить компенсацию в течение 60 дней после вступления в силу соответствующего решения.

Другие неправительственные кредиторы пока могут рассчитывать на возмещение в размере 100% плюс до 9% в качестве компенсации возможных потерь от изменения цены активов.

Что известно о крахе FTX: