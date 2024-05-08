Ситуацію прокоментував новий генеральний директор криптобіржі Джон Дж. Рей III. Нагадаємо, що засновника компанії Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув'язнення.

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Скільки FTX виплатить клієнтам

Згідно з новим планом, 98% клієнтів, які постраждали, отримають відшкодування в розмірі 118% від їхнього вкладу. Загальна сума виплат оцінюють від 14,5 мільярда доларів до 16,3 мільярда доларів.

Джон Дж. Рей III заявив, що FTX змогла запропонувати план, який передбачає повернення 100% сум претензій плюс відсотки для всіх недержавних кредиторів. Додають, що криптобіржа зуміла збільшити суму компенсації клієнтам завдяки укладанню кількох угод.

Коли клієнти зможуть отримати відшкодування від біржі

Насамперед йдеться про кредиторів, які подали претензії на 50 тисяч доларів або менше. До таких належать 98% постраждалих клієнтів криптобіржі. Якщо суд погодить план FTX про реорганізацію, то вони зможуть отримати компенсацію протягом 60 днів після набуття чинності відповідного рішення.

Інші неурядові кредитори наразі можуть розраховувати на відшкодування в розмірі 100% плюс до 9% як компенсацію можливих втрат від зміни ціни активів.

Що відомо про крах FTX: