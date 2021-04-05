На украинскую гривну влияют множество факторов: от сотрудничества с МВФ до количества больных на коронавирус. Финансисты ожидают, что в этом году гривна продолжит быть нестабильной.

Прогнозы курса валют до конца 2021 года

Курс доллара в апреле

Впервые за несколько месяцев курс доллара поднялся до 28 гривен. Среди причин финансисты, опрошенные Liga.net, называют:

мировую ситуацию с коронавирусом , ведь количество заболеваний стремительно растет. В результате американский доллар вырос к большинству валют мира.

, ведь количество заболеваний стремительно растет. В результате американский доллар вырос к большинству валют мира. холодную погоду в феврале – марте, что задержало посевную кампанию.

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Банкиры ожидают укрепления гривны в апреле. В частности, возврат к уровню 27,6 гривны за доллар возможен уже на второй неделе апреля, прогнозирует начальник управления казначейских операций банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Курс доллара к июлю

Текущий консенсус-прогноз экономистов, опрошенных изданием, на конец июня 2021 года – 27,3 гривны за доллар.

Почему гривна будет крепкая:

Локдаун . Этой весной Украина отказалась от общенационального карантина, однако многие крупные города ввели локдаун. Это плохо для экономики, но такая ситуация способствует укреплению гривны – спрос на иностранную валюту упадет.

. Этой весной Украина отказалась от общенационального карантина, однако многие крупные города ввели локдаун. Это плохо для экономики, но такая ситуация способствует укреплению гривны – спрос на иностранную валюту упадет. Посевная . Основной источник валюты на рынке в апреле – продажа аграриев которые проводят посевную кампанию. Поскольку работы откладывались из-за холодной погоды, сейчас они принесут больше валюты на рынок.

. Основной источник валюты на рынке в апреле – продажа аграриев которые проводят посевную кампанию. Поскольку работы откладывались из-за холодной погоды, сейчас они принесут больше валюты на рынок. Цены на экспорт. На стороне гривны – цены на товары украинского экспорта в мире, что влияет на объемы валютной выручки на межбанке. В марте снизились цены на железную руду и пшеницу.

На стороне гривны – цены на товары украинского экспорта в мире, что влияет на объемы валютной выручки на межбанке. В марте снизились цены на железную руду и пшеницу. Нерезиденты и ОВГЗ. Иностранные инвесторы с января увеличили гривневый портфель с 80 до 100 миллиардов гривен. И хотя в марте их интерес ослаб, украинцские ОВГЗ все еше будут привлекать нерезидентов высокими ставками.

Прогноз до конца 2021 года

Аналитики ожидают, что 2021 года гривна закончит на уровне 28,5 гривны за доллар.

Почему гривна упадет:

Сезонные факторы : закупка импортных горюче-смазочных материалов аграриями во время сбора урожая, подготовка правительства к новому отопительному сезону.

: закупка импортных горюче-смазочных материалов аграриями во время сбора урожая, подготовка правительства к новому отопительному сезону. Неопределенность с МВФ . Неизвестно Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Пока Украина получила лишь первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов.

. Неизвестно Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Пока Украина получила лишь первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов. Выплаты по госдолгу. В частности, в сентябре Украина должна заплатить более 100 миллиардов гривен.

В частности, в сентябре Украина должна заплатить более 100 миллиардов гривен. Инфляция.

Курс гривны 5 апреля

В понедельник, 5 апреля, НБУ установил официальный курс на уровне 27,95 гривны за доллар.

С начала года гривна укрепилась на 1,1% относительно доллара.

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