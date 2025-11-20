Укр Рус
20 ноября, 13:20
3

Ситуация только ухудшается: российские компании не могут гасить кредиты

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • В октябре российский корпоративный сектор столкнулся с кризисом, объем просроченной задолженности увеличился до 37 миллиардов долларов.
  • Рекордный уровень долговой нагрузки вынуждает бизнес брать кредиты для перекрытия старых обязательств, что может привести к росту корпоративных дефолтов.

В октябре российский корпоративный сектор ощутил значительный кризис. В частности, вырос объем просроченной задолженности юридических лиц. Он увеличился на 7,2% в годовом измерении.

Почему российские компании не имеют возможности закрыть кредиты?

Сейчас объем просроченной задолженности юридических лиц достиг – 37 миллиардов долларов. Это максимальный уровень за последние несколько лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Какова ситуация в этом секторе:

  • общий портфель кредитов бизнеса более 984 миллиардов долларов, это на 10% больше чем в 2024 году;
  • по состоянию на октябрь, долги по кредитам имели 714 тысяч компаний, у 171 тысячи – они просрочены.

Такая ситуация стала следствием рекордного роста долговой нагрузки. По состоянию на сейчас, на обслуживание кредитов тратится примерно 36% прибыли (это исторический максимум).

Значительная часть займов не направляется на инвестиции или развитие – бизнес все чаще берет кредиты, чтобы перекрывать старые обязательства и сохранять минимальный уровень ликвидности. Такая модель означает фактическое затягивание финансовой петли, 
– отмечает разведка.

Риски по регионам России, распределены неравномерно. Самый высокий прирост долгов в:

  • Северо-Кавказском округе – там их количество увеличилось на 29%;
  • Южном – на 21%;
  • Уральском – на 13%.

Интересно! Больше всего просрочек в Южном и Приволжском округах, а также на территории Сибири.

В каких секторах России самые большие долговые обязательства?

56% от всех обязательств, сосредотачиваются в таких секторах:

  • оборонная отрасль;
  • финансовый сектор;
  • сектор научно-технических услуг.

Учитывая динамику, базовым сценарием для экономики России становится дальнейший рост количества корпоративных дефолтов. Это создаст дополнительное давление на региональные бюджеты, ускорит убыточность проблемных банков и ускорит широкую волну банкротств, 
– отмечает разведка.

Важно знать! Центр противодействия дезинформации ранее сообщал, что Центробанк России фиксирует отток средств из банков. В частности, от бизнеса.

Что еще влияет на экономику России сейчас?

  • Россия стремится и дальше финансировать войну. Для этого Москва готовится к введению нового налога на импортную технику.

  • С начала 2026 года Россия повысит НДС. Этот налог станет 22%. После этого повышения, НДС России станет одним из самых больших.