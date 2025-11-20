Ситуація лише погіршується: російські компанії не мають змоги гасити кредити

У жовтні російський корпоративний сектор відчув значну кризу. Зокрема, зріс обсяг простроченої заборгованості юридичних осіб. Він збільшився на 7,2% в річному вимірі.

Чому російські компанії не мають можливості закрити кредити?

Зараз обсяг простроченої заборгованості юридичних осіб сягнув – 37 мільярдів доларів. Це максимальний рівень за останні кілька років, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Яка ситуація у цьому секторі:

загальний портфель кредитів бізнесу більш як 984 мільярдів доларів, це на 10% більше ніж у 2024;

станом на жовтень, борги за кредитами мали 714 тисяч компаній, у 171 тисячі – вони прострочені.

Така ситуація стала наслідком рекордного зростання боргового навантаження. Станом на зараз, на обслуговування кредитів витрачається приблизно 36% прибутку (це історичний максимум).

Значна частина позик не спрямовується на інвестиції чи розвиток – бізнес дедалі частіше бере кредити, щоб перекривати старі зобов'язання та зберігати мінімальний рівень ліквідності. Така модель означає фактичне затягування фінансового зашморгу,

– наголошує розвідка.

Ризики по регіонах Росії, розподілені нерівномірно. Найвищий приріст боргів у:

Північно-Кавказькому округу – там їхня кількість збільшилась на 29%;

Південному – на 21%;

Уральському – на 13%.

Цікаво! Найбільше прострочень у Південному та Приволзькому округах, а також на території Сибіру.

У яких секторах Росії найбільші боргові зобов'язання?

56% від усіх зобов'язань, зосереджуються в таких секторах:

оборонна галузь;

фінансовий сектор;

сектор науково-технічних послуг.

З огляду на динаміку, базовим сценарієм для економіки Росії стає подальше зростання кількості корпоративних дефолтів. Це створить додатковий тиск на регіональні бюджети, прискорить збитковість проблемних банків і прискорить широку хвилю банкрутств,

– зазначає розвідка.

Важливо знати! Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що Центробанк Росії фіксує відтік коштів з банків. Зокрема, від бізнесу.

Що ще впливає на економіку Росії зараз?