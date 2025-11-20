Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Ситуація лише погіршується: російські компанії не мають змогу гасити кредити
20 листопада, 13:20
3

Ситуація лише погіршується: російські компанії не мають змоги гасити кредити

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У жовтні російський корпоративний сектор зіткнувся з кризою, обсяг простроченої заборгованості збільшився до 37 мільярдів доларів.
  • Рекордний рівень боргового навантаження змушує бізнес брати кредити для перекриття старих зобов'язань, що може призвести до зростання корпоративних дефолтів.

У жовтні російський корпоративний сектор відчув значну кризу. Зокрема, зріс обсяг простроченої заборгованості юридичних осіб. Він збільшився на 7,2% в річному вимірі.

Чому російські компанії не мають можливості закрити кредити?

Зараз обсяг простроченої заборгованості юридичних осіб сягнув – 37 мільярдів доларів. Це максимальний рівень за останні кілька років, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Його ціна летить вгору: чим гірше, тим більше дорожчає цей метал

Яка ситуація у цьому секторі:

  • загальний портфель кредитів бізнесу більш як 984 мільярдів доларів, це на 10% більше ніж у 2024;
  • станом на жовтень, борги за кредитами мали 714 тисяч компаній, у 171 тисячі – вони прострочені.

Така ситуація стала наслідком рекордного зростання боргового навантаження. Станом на зараз, на обслуговування кредитів витрачається приблизно 36% прибутку (це історичний максимум).

Значна частина позик не спрямовується на інвестиції чи розвиток – бізнес дедалі частіше бере кредити, щоб перекривати старі зобов'язання та зберігати мінімальний рівень ліквідності. Така модель означає фактичне затягування фінансового зашморгу, 
– наголошує розвідка.

Ризики по регіонах Росії, розподілені нерівномірно. Найвищий приріст боргів у:

  • Північно-Кавказькому округу – там їхня кількість збільшилась на 29%;
  • Південному – на 21%;
  • Уральському – на 13%.

Цікаво! Найбільше прострочень у Південному та Приволзькому округах, а також на території Сибіру.

У яких секторах Росії найбільші боргові зобов'язання?

56% від усіх зобов'язань, зосереджуються в таких секторах:

  • оборонна галузь;
  • фінансовий сектор;
  • сектор науково-технічних послуг.

З огляду на динаміку, базовим сценарієм для економіки Росії стає подальше зростання кількості корпоративних дефолтів. Це створить додатковий тиск на регіональні бюджети, прискорить збитковість проблемних банків і прискорить широку хвилю банкрутств, 
– зазначає розвідка.

Важливо знати!  Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що Центробанк Росії фіксує відтік коштів з банків. Зокрема, від бізнесу.

Що ще впливає на економіку Росії зараз?

  • Росія прагне і далі фінансувати війну. Для цього Москва готується до введення нового податку на імпортну техніку.

  • З початку 2026 року Росія підвищить ПДВ. Цей податок стане 22%. Після цього підвищення, ПДВ Росії стане одним з найбільших.